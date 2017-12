Rocadă judecător-procuror la conducerea CSM

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îşi alege,astăzi, noua conducere, întrucât mandatele preşedintelui CSM, judecătorul Virgil Andreieş, şi vicepreşedintelui, procurorul Bogdan Licu, se vor încheia pe 12 ianuarie 2010. Cei doi şefi ai CSM vor fi desemnaţi dintre magistraţii aleşi din cadrul Consiliului care şi-au depus candidaturile. În cei cinci ani de la înfiinţarea CSM, funcţia de preşedinte a fost ocupată de judecătorii Dan Lupaşcu, Iulian Gâlcă, Lidia Bărbulescu, Anton Pandrea şi Virgil Andreieş, iar funcţia de vicepreşedinte a revenit procurorilor Liviu Dăscălescu, Cristian Deliorga, Dan Chiujdea, Graţiana Isac şi Bogdan Licu. În opinia unor magistraţi, tradiţia CSM ar putea să se schimbe în acest an, având în vedere că toţi cei cinci procurori din Consiliu au ocupat funcţia de vicepreşedinte şi, potrivit regulamentului Consiliului, mandatul de un an nu poate fi reînnoit, astfel că procurorii vor putea candida numai pentru funcţia de preşedinte. În aceste condiţii, este posibil ca, pentru prima dată în istoria Consiliului Superior al Magistraturii, funcţia de preşedinte să fie ocupată de un procuror, iar cea de vicepreşedinte, de un judecător. La alegerile din acest an, proiectele de management ale candidaţilor se vor afla după vot, deşi asociaţiile magistraţilor au cerut, în mod repetat, ca proiectele de management să fie puse la dispoziţie înainte de votarea conducerii. CSM este format din14 magistraţi (9 judecători şi 5 procurori) aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senatul României. În componenţa CSM sunt şi doi reprezentanţi ai societăţii civile, aleşi de Senat, existând şi trei membri de drept, respectiv preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul Justiţiei şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.