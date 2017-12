Rochie copiată

Rochia pe care Catherine Middleton a purtat-o la nunta sa cu prinţul William a stârnit o mulţime de întrebări referitoare la sursa de inspiraţie a ducesei de Cambridge în alegerea ei. Iar răspunsul nu a întârziat să apară! Isabella Orsini, fina premierului italian, Silvio Berlusconi, a purtat la nunta sa din 2009 cu prinţul belgian Edouard de Ligne o rochie foarte asemănătoare cu cea purtată de Catherine Middleton. Rochia purtată de Isabella Orsini a fost creată de designerul belgian Gerald Watelet, dar prezintă cam prea multe asemănări cu cea a ducesei de Cambridge, creată de Sarah Burton pentru Alexander McQueen. Similarităţile dintre cele două rochii sunt croiala, dantela aplicată peste umeri şi decolteu, mânecile şi trenele lungi. De asemenea, ambele mirese au purtat voaluri şi tiare cu diamante.

Ziarele din Germania, Belgia, Franţa şi Italia au scris chiar că rochia lui Catherine Middleton este o copie a celei purtate de Isabella Orsini. Fina lui Silvio Berlusconi, în vârstă de 36 de ani, nu a făcut nicio asemenea afirmaţie, dar a fost de acord că aceste comparaţii sunt ciudate. ”Când ducesa de Cambridge a apărut în faţa bisericii, am crezut că rochia este o copie a celei pe care am purtat-o eu la nuntă. Înseamnă că ducesa de Cambridge are gusturi bune”, a declarat Isabella Orsini. Se pare însă că atât Catherine Middleton, cât şi Isabella Orsini s-au inspirat în alegerea rochiilor de mireasă de la cea purtată de Grace Kelly la căsătoria sa cu prinţul Ranier III de Monaco în anul 1956.