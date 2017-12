Rochii celebre scoase la vânzare

Unele dintre cele mai cunoscute ţinute purtate de-a lungul timpului în filme, printre care se numără şi faimoasa rochie albă, transparentă, purtată de Marilyn Monroe în filmul “The Seven Year Itch / Şapte ani de căsnicie”, au fost scoase la licitaţie în Beverly Hills, în acest weekend. Celebra rochie a lui Marilyn Monroe a făcut istorie. Scena de la metrou, când rochia albă şi transparentă i se ridică a făcut înconjurul lumii, devenind rapid un adevărat simbol al senzualităţii şi frumuseţii cu care a fost înzestrată actriţa. Printre ţinutele care vor mai fi scoase la licitaţia din Beverly Hills se numără şi un compleu purtat de Julie Andrews în pelicula “The Sound of Music / Sunetul muzicii”, o rochie purtată de Barbara Straissand în filmul “Hello Dolly” sau costumul purtat de Judy Garland în “The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz”. Rochiile care vor fi oferite cumpărătorilor fac parte din colecţia personală a vedetei hollywoodiene Debbie Reynolds, care a strâns timp de 50 de ani costume celebre din filme, cu speranţa că va putea într-o zi să le expună într-un muzeu la Las Vegas. Sunt oferite spre vânzare circa şase sute de obiecte vestimentare.