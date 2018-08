Rochii chic in colectia Sense de sezon

Rochia este o piesa de baza in garderoba oricarei femei. Uni sau imprimata, cu maneci scurte sau lungi, rochia este preferata designerilor, fiind centrul de interes in numeroase colectii. Fara indoiala, rochia este vedeta si in colectiile brandului romanesc Sense, care iti propune in aceasta vara o diversitate de modele create de catre Andreea Tincu.

Impartite tematic in colectii capsula, rochiile Sense sunt creative, inspirate din tendintele internationale. Colectiile Sense sunt realizate integral in unitatile de productie proprii, iar tesaturile folosite sunt superior calitative, importate din Italia, Franta sau Spania.

Vara 2018 a adus in moda un aer retro, in stilul boho sau ’60, pe care il vei regasi si in liniile de toamna. Designerul Andreea Tincu iti sugereaza sa porti rochii maxi, mai ales vara, accesorizate cu sandale platforma sau joase, in functie de preferintele tale. Iti vor placea, cu siguranta, modelele cu imprimeu tip patchwork, cu flori si dungi, dar si modelele cu zigzag imprimat ori flori multicolore.

Chiar daca nu ai bratele perfect conturate, fii curajoasa si poarta rochii fara maneci, in special in sezonul cald, cand important este confortul tau termic. Rochiile maxi iti vor da un aer relaxat si o stare pozitiva, pe care o vei transmite si celor din jurul tau. Poti purta la ele palarii cu boruri largi si accesorii divers colorate.

Vara temperaturile crescute iti pot crea o stare de disconfort si, din aceasta cauza, este indicat sa porti materiale naturale. Poti gasi in colectiile Sense rochii uni din in, in nuante delicioase de peach, menta, lila sau ivory, dar si modele safari, in tonuri stilate de ocru sau olive.

Vascoza sau rayonul sunt materiale naturale si se regasesc si in diverse piese uni sau imprimate din colectia brandului. Sunt modele young, cu umeri goi, in tonuri de roz sau bleu pudrat, vernil si alb cu albastru, intr-o varietate de forme si croiuri.

Bulinele si dungile sunt elemente cheie ale colectiilor de vara. Pe de o parte, iti dau un aer tineresc iar, pe de alta parte iti aduc in garderoba un strop de aer de vacanta.

Daca te pregatesti sa pleci in concediu, rasfata-te cu reducerile Sense de sezon si achizitioneaza-ti mai multe modele, pentru un look fresh, feminin si relaxat. O garderoba de vacanta ar trebui sa cuprinda o rochie inflorata midi sau mini, una in dungi sau buline si o rochie maxi. Mai mult, le poti purta si dupa concediu, cu o accesorizare potrivita, deoarece o rochie in care te simti bine poate ramane pentru mult timp in topul preferintelor tale vestimentare.

Cum luna septembrie este o prelungire a sezonului cald, intr-o forma blanda climatic, orice rochie din colectia de vara poate fi purtata la debutul noului sezon, alaturi de un cardigan uni, pentru serile si diminetile racoroase.

Colectiile Sense sunt gandite tip capsula, astfel incat, daca preferi anumite culori, vei gasi mai multe variante in aceeasi tema, pe care le poti mixa in diverse tinute.

