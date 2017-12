Rock de... septembrie

Luna septembrie la malul mării vine cu surprize nu doar pentru melomani, care se bucură de revenirea în sala de spectacole, odată cu deschiderea stagiunii teatrale, ci şi pentru... rockeri. Prima lună a toamnei aduce pe scena constănţeană două evenimente rock notabile: Out of Doors Fest şi revenirea lui Ovidiu Ioncu Kempes (ex-Cargo) la Constanţa, alături de noua sa trupă, Rezident Ex.

Weekend-ul viitor, în parcarea Maritimo Shopping Center, iubitorii muzicii rock sunt aşteptaţi la prima ediţie Out of Doors Fest, eveniment organizat de clubul Doors, care va aduce pe aceeaşi scenă cele mai tari trupe de gen din România.

În prima zi a manifestării, pe 14 septembrie, sunt învitate în concert formaţiile Zdob şi Zdub, Viţa de Vie, The R.O.C.K. şi Desant. Pe 15 septembrie vor concerta alte nume „grele” ale scenei rock: Cargo, Trooper, Masterpiece, Manfellow şi Old no. 7 Pe 16 septembrie, vor putea fi urmărite în concert grupurile Pasărea Colibri, Timpuri Noi, Alternosfera şi ROA.

Preţurile biletelor sunt de 15 lei, pentru o zi şi 30 lei - abonamentul pentru trei zile. Acestea se pot achiziţiona de la sediul clubului Doors din strada Traian.

Out of Doors Fest este organizat de clubul Doors, în colaborare cu Maritimo Shoppping Center.

Următorul eveniment incendiar pe scena rock constănţeană îl va avea protagonist pe Kempes, alături de trupa Rezident Ex, pe 22 septembrie, de la ora 21.30, în clubul Phoenix. Biletele pentru mult-aşteptatul concert se pot achiziţiona de la sediul clubului Phoenix, la preţul de 55 de lei.

Concertul de la Constanţa este prefaţat de un super-show Kempes şi Rezident Ex la Arenele Romane din Bucureşti, pe 21 septembrie, preţul biletelor fiind de 60 şi 100 de lei.