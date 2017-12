ROCK la Capidava!

Capidava Rock Fest se va desfășura pe parcursul a două zile, 21 și 22 iulie 2017, chiar lângă cetatea Capidava, în apropiere de comuna Topalu, pe malul drept al Dunării. Pe scena Capidava Rock Fest se vor afla trupe consacrate, atât în România, dar și în străinătate.

DE CE LA CAPIDAVA?

Acest loc situat lângă cetatea Capidava nu a fost ales întâmplător petru desfășurarea Capidava Rock Fest. Capidava este un toponim getic, care, potrivit istoricilor, s-ar traduce prin "aşezarea de la cotitură" - adică tocmai cotul pe care îl face fluviul între satele Dunărea și Topalu. Spiritul libertății a domnit la Capidava prin legendarul Dapyx, conducător al unei uniuni de triburi getice situate în părţile centrale ale Dobrogei. Asediat în cetatea sa și fără sorți de izbândă, Dapyx s-a sinucis în fruntea armatei sale, după cum era obiceiul conducătorilor din vremea aceea.

Acum este momentul să aducem la Capidava spiritul libertății în acorduri de muzică rock și cu motoare turate.

DATELE EVENIMENTULUI

Evenimentul se va desfășura pe aproximativ 5.000 de metri pătrați și va avea zone special amenajate pentru activități comerciale, produse alimentare tradiționale, zone destinate artiștilor locali, expoziții cu vânzare, o zonă de parcare și zonă de campare pentru cei așteptați să participe la festival.

21 IULIE În prima zi, 21 iulie, în jurul orei 12.00, va avea loc deschiderea oficială, urmată de diferite activități de agrement, inclusiv pescuit sportiv. De la ora 15.00, va avea loc o sesiune de Open Stage, astfel că trupele tinere și foarte tinere vor avea ocazia de a cânta și a se promova în cadrul unui festival.

De la ora 18.00, pe scenă se vor afla: Yuvigi - Bulgaria; Vespera - România; Bucovina - România; Velian - Bulgaria.

22 IULIE A doua zi, 22 iulie, Capidava Rock Fest va continua de la ora 15.00, cu activități de divertisment, urmate de Open Stage. Sâmbătă seara, de la ora 18.00, pe scenă se vor afla: For The Wicked - România; Drive Your Life - Bulgaria; Gothic - România; Odd Crew - Bulgaria.

COMOARA DE LA TOPALU

Foarte aproape de cetatea Capidava, în vecinătatea căreia are loc Capidava Rock Fest, la Topalu, comună cu aproximativ 2.000 de locuitori, o casă bătrânească a fost transformată într-o comoară de artă - Muzeul "Dinu și Sevasta Vintilă". Muzeul de artă este unic în mediul rural, cu 228 de opere de pictură, sculptură și grafică ale unor artiști celebri, printre care pictorii Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Mircea Demetrescu, Octav Băncilă, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Corneliu Baba. Despre existența la Topalu a unei astfel de colecții de artă puțini știu, din câte se pare, cu toate că Muzeul "Dinu și Sevasta Vintilă" funcționează din anul 1960.

Biletele se găsesc exclusiv pe www.AmBilet.ro. Capidava Rock Fest este un proiect al Asociației Constanța Rock 89, organizat împreună cu Primăria Comunei Topalu și cotidianul „Dezvăluiri“.

