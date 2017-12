Rock, operă, dans şi teatru marca Trooper

Rockerii de la Trooper au pretenţia de a „rescrie istoria rock-ului în România” prin punerea în scenă a operei-rock intitulată „Vlad Ţepes - Poemele Valahiei\". În cadrul acestui concert senzaţional, care va fi susţinut pe 16 octombrie, începînd cu ora 19.00, la Palatul Copiilor din Bucureşti, formaţia de heavy-metal va îmbina în mod inedit forţa sonorităţilor rock cu efectele sublime ori grandioase ale operei, precum şi cu elemente de teatru, dans sau muzică populară veche.

La acest proiect inedit mai colaborează actorul Cristian Şofron, cunoscuta artistă de muzică populară Maria Dragomiroiu, un ansamblu de coarde, o trupă de dans, una de teatru şi un cor, într-o producţie marca Centrul Cultural „Nicolae Bălcescu”. Spectacolul va fi structurat în două părţi: prima, denumită „Opera Rock”, va dura aproximativ o oră şi jumătate, iar după o mică pauză, Trooper va reveni sub reflectoare ca să cînte, timp de 60 minute, cele mai cunoscute hituri ale sale. Pentru acest spectacol unic, în care epicul, combinat cu dans şi muzică, de la rock la simfonic şi de la cor la populară, care va transpune publicul într-o poveste atemporală, plină de misticism şi încărcătură mitică, preţul biletelor este de 40 lei. Această premieră este lansată la începutul unui turneu internaţional al trupei de heavy-metal româneşti. Biletele au fost puse în vînzare şi pot fi procurate prin intermediul site-urilor bilete.ro, eventim.ro, vreaubilet.ro, din lanţul magazinelor Cărtureşti sau, în ziua evenimentului, chiar de la Palatul Copiilor.

Trupa de rock Trooper are o vechime de 14 ani, iar componenţa actuală a trupei este formată din Ionuţ Rădulescu (bass, voce), Ionuţ Covalciuc (tobe şi percuţie), Alin Dincă (voce), Laurenţiu Popa (chitară, voce) şi Aurelian Dincă (chitară, clape, voce). Albumul de debut, „Trooper I\", a fost lansat în luna octombrie 2002. Trooper a concertat alături de nume importante în peisajul muzical românesc, cum ar fi: Iris, Voltaj, Vama Veche, Quartz, Cargo, Celelalte Cuvinte, Viţa de Vie, dar şi internaţional: Prodigy, Sepultura, The Cult, Rasmus, Rotting Christ, W.A.S.P., Iron Maiden. La invitaţia grupului Iris, Trooper a înregistrat trei piese pentru albumul „Iris 4Motion\", de fapt, pentru discul solo al lui Nelu Dumitrescu, luînd parte şi la turneul de promovare a acestuia, în opt oraşe. La începutul anului 2005 apare discul „Desant\", prefigurat de single-ul video „Zorii Unei Zile Noi”. Începutul lui 2006 marchează apariţia unui nou produs de studio: „Gloria - Tribut pentru Iris\", album dedicat trupei Iris, conţinînd o parte dintre piesele reochestrate şi rearanjate ale cunoscutei trupe. În luna noiembrie a aceluiaşi an, grupul lansează cel de-al treilea L.P., intitulat „Electric\". Tot în noiembrie, dar anul trecut, Trooper lansa albumul „Rock’n’Roll Pozitiv”. Reamintim că, în vara acestui an, Trooper a deschis concertul din România al uneia dintre cele mai renumite formaţii de heavy metal din lume, Manowar.