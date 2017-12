Rock the City a adus în delir mii de români

Mii de rockeri din toată ţara, prezenţi la Complexul Romexpo din Capitală, au fost în delir, în weekend, odată cu debutul celei de-a cincea ediţii a festivalului Rock the City. Startul festivalului s-a dat sâmbătă, cu show-ul trupei româneşti Goodbye to Gravity, care a început în jurul orei 17.00. Au urmat pe scenă austriecii de la Boon şi supergrupul româno-germano-francezo-australian Rezident Ex, care, cu melodii de pe noul album, a cucerit încă o dată, dacă era nevoie, publicul iubitor de rock.

NUME GRELE ŞI ATMOSFERĂ INCENDIARĂ De la 20.15, au urcat pe scenă primii headlineri ai serii, norvegienii de la Enslaved. După ce au salutat publicul, norvegienii au început în forţă concertul. Din setlist nu au lipsit piese de pe cel mai nou album al trupei, „RIITIIR“, precum „Roots of the Mountain" ori „Storm of Memories".

STEAGUL ROMÂNIEI PENTRU HEAVEN SHALL BURN Ultimii care au urcat pe scenă în prima zi a festivalului Rock the City au fost germanii de la Heaven Shall Burn, întâmpinaţi cu urale de toţi rockerii prezenţi. Recitalul grupului heavy metal german s-a întins pe durata a aproximativ 90 de minute, din show nelipsind melodii precum „Black Tears" ori „Voice of the Voiceless". În timpul spectacolului, membrii grupului german au primit din public un steag al României. La final, după ce au fost rechemaţi pe scenă pentru bis, au mulţumit fanilor pentru primirea făcută şi au promis că vor reveni în România.

Potrivit programului, ieri, în cea de-a doua zi de festival, pe scena de la Romexpo erau programaţi în recital Psychogod, constănţenii de la White Walls, americanii de la Trivium şi galezii de la Bullet For My Valentine. Show-ul de final - şi cel mai aşteptat - le-a aparţinut germanilor de la Rammstein. Vom reveni cu amănunte în ediţia de mâine.

Organizatorii evenimentului sunt Marcel Avram şi East European Events, în colaborare cu D&D East Entertainment.