„Rockerii şi iubitorii de folk sînt cei care gustă genul stand-up comedy”

Aplauze, rîs zgomotos şi multă bere... aceasta a fost atmosfera de care s-au bucurat cei care au avut inspiraţia de a-şi petrece seara de sîmbătă în cafeneaua „La Taclale”. Cu excepţia berii, primele două aspecte li s-au datorat celor doi tineri timişoreni, Flavius Cociş, de 29 ani şi Sorin Pîrcălab, de 27 ani, într-un program de stand-up comedy „spumos”. Meritul bunei dispoziţii revine deopotrivă atît celor doi artişti, reuniţi în formula „Brigada 2 pe trei”, dar şi publicului cafenelei, care a reacţionat încîntat la glumele ardelenilor. Chiar de la începutul show-ului, mesele din „La Taclale” s-au unit, provocînd „panica” unui client tuns cazon, care, aflat pentru prima dată în atmosfera non-conformistă a localului, a aflat, în final, cu satisfacţie, că drumul dinspre toaletă spre masa de unde plecase se putea face şi pe lîngă alte mese decît cele pe lîngă care venise. Pentru că aparenţele înşală, contrastul dintre figurile serioase şi concentrate ale timişorenilor, înainte de a urca pe scenă şi efectul pe care l-au produs la microfon, a fost de-a dreptul ilar. Chiar şi în interviul realizat cu Flavius Cociş şi Sorin Pîrcălab, cei doi şi-au stăpînit cu greu replicile amuzante, de dragul constănţenilor care au cunoscut pentru prima dată umorul celor din „Brigada 2 pe trei” la ei în oraş.

Reporter: Care este istoria acestui grup umoristic?

Sorin Pîrcălab: Am început în 2006, la un festival. Eram în grupul de umor „OZN”, de la Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara. În octombrie 2008, am început proiectul „Brigada 2 pe trei”, sub firma căreia susţinem concerte umoristice prin cluburi. Eu am terminat Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, iar acum sînt la master, la Roboţi Industriali.

Flavius Cociş: Eu am făcut management turistic, la o facultate particulară de care-i mîndru doar frate-miu, pentru că eu nu vreau să profesez, vreau să trăiesc făcîndu-i pe ceilalţi să rîdă cu poftă. În privinţa show-biz-ului, noi am avut tentative de colaborare cu diferiţi impresari, dar nu a prea ieşit nimic. Ne aranjăm spectacolele singuri şi, desigur, pentru că sîntem la început, sîntem dispuşi la colaborări.

Rep.: Este greu să faci stand-up comedy în România?

F.C: Este un domeniu virgin la noi în ţară, de asta este şi foarte dificil. În primul rînd, pentru că e greu să găseşti locul potrivit, iar cînd rezolvi cu asta, nu-l găseşti pe patronul potrivit... iar povestea continuă. Avantajul este că spectacolele de stand-up comedy sînt „gustate” de publicul român.

Rep.: Este profitabil acest tip de show-uri?

S.P.: (rîzînd): Acum sau în viitor?...Eu trăiesc din aşa ceva, iar Flavius mai are un job, aşa... cît să-i „meargă” cartea de muncă.

Rep.: Este doar o impresie personală sau în România, inginerii rîd mai mult decît restul populaţiei?

S.P.: Foarte adevărat: cei de la „Vacanţa Mare” erau ingineri, cei de la „Divertis”, la fel, foarte mulţi sînt absolvenţi de inginerie. Se pare că, la noi, inginerii chiar au un viitor cu umor.

Rep.: De ce se ţin stand-up-comedy-urile la noi în cluburile de rock?

SP: Este adevărat, ne aflăm pentru prima dată în „vizită de lucru” la Constanţa şi show-ul din seara aceasta (n.r. sîmbătă) este într-un club cunoscut de rock din oraş. Avem, deja, o experienţă în acest tip de localuri, prin turneele pe care le susţinem în ţară, iar publicul din această nişă gustă foarte bine umorul de calitate. Surprinzător, primele concerte le-am susţinut tot într-un club de rock, din Arad şi am fost plăcut impresionaţi de receptivitatea rockerilor. Şi eu ascult Metallica şi Sistem of a Dawn, deşi, dacă mă încadraţi la rockeri cu asta, e OK. În general, rockerii şi iubitorii de folk gustă stand-up comedy, cam aşa ne orientăm cînd alegem un club. Sînt oameni cu un IQ mai ridicat, şi desigur, un pic mai deschişi la a gusta un umor mai de calitate.

Rep.: Cît vă veţi bucura de scenă şi de mare?

F.C.: Cred că trei zile, pentru că duminică seara aveam programat un show la un club din Bucureşti, dar ne-au sunat cei de acolo să ne spună că nu au avut timp să promoveze evenimentul, iar publicul va afla că noi nu am putut să ajungem, astfel că toată lumea va fi „happy”... În maxim o lună, vom avea propriul site, unde iubitorii de stand-up comedy vor afla toate informaţiile serioase legate de noi.

Rep.: Ce fel de reacţii întîlniţi în show-uri şi cum vi se pare că au „gustat” cei din „La Taclale” spectacolul susţinut de Brigadă?

S.P.: Este importantă starea de spirit a publicului, pentru că noi încercăm de fiecare dată să dăm tot ce avem mai bun în noi pe scenă. În turneeele noastre am dat şi peste locuri unde oamenii sînt trişti, fără chef de viaţă. Am observat că sînt două tipuri de spectatori: cei care „gustă” şi apreciază şi cei care doar „gustă”. Cei din prima categorie „gustă” şi aplaudă, iar ultimii nu dau nimic în schimb: rîd, dar nu aplaudă decît în sinea lor. Cu cei din „La Taclale” ne-am simţit excelent şi vom reveni cu plăcere în Constanţa, în mai puţin de o lună.