Rockerul Axl Rose împlinește 55 de ani

Axl Rose (William Bruce Rose), solist și membru fondator al trupei rock Guns N' Roses, s-a născut la 6 februarie 1962, în Lafayette, Indiana, SUA. A fost atras de muzică de mic copil, iar la vârsta de cinci ani a început să cânte în corul bisericii împreună cu fratele vitreg și cu sora lui, sub numele Bailey Trio. A urmat cursurile Jefferson High School, unde cânta în corul școlii. În adolescență a alcătuit prima sa trupă, numită Axl. Ulterior, a preluat numele acesteia ca prenume, spunându-și Axl Rose. În 1982 s-a mutat în Los Angeles, California, luând hotărârea de a începe o carieră muzicală. S-a alăturat trupei Rapidfire, cu care a înregistrat un demo, în 1983. După destrămarea grupului, a intrat în trupa L.A. Guns, înainte de a alcătui, împreună cu prietenul său din copilărie Izzy Stradlin, trupa Hollywood Rose, conform site-ului www.thefamouspeople.com.

1985 a fost anul în care Axl Rose și fostul său coleg de trupă Tracii Guns au format Guns N' Roses, prin unirea celor două grupuri care făceau parte: Hollywood Rose și L.A. Guns. Membrii Guns N' Roses - solistul Axl Rose, chitariștii Slash și Izzy Stradlin, basistul Duff McKagan și bateristul Steven Adler - au debutat în ''The Troubadour'', Hollywood, urmând să cânte în cluburi din Los Angeles. Trupa a atras atenția mai multor case de discuri importante. Cu puțin timp înainte de a semna un contract cu Geffen Records, în 1986, solistul trupei și-a schimbat legal numele în acte, devenind oficial W. Axl Rose. Guns N' Roses a lansat, în decembrie 1986, EP-ul ''Live ?!*@ Like a Suicide'', care cuprindea patru piese - ''Reckless Life'', ''Nice Boys'', ''Move to the City'', ''Mama Kin''.

Albumul de debut al trupei, ''Appetite for Destruction'', a fost lansat în 1987, devenind un succes uriaș. A intrat în topul celor mai bune albume ale anului și s-a vândut în peste un milion de exemplare numai în SUA.

Guns N' Roses a vândut peste 100 de milioane de copii ale albumelor sale pe plan mondial. Fiecare material discografic al grupului a intrat în topul Billboard, în multe topuri europene, din Asia și America de Sud. Cel mai bine vândut disc al trupei este "Appetite For Destruction", cu peste 38 de milioane de exemplare, în toată lumea.

În 2012, Axl Rose a intrat în ''Rock and Roll Hall of Fame'', precizează site-ul www.thefamouspeople.com.

Axl Rose a cântat cu AC/DC în turneul ''Rock or Bust'' în 2016. Totodată, a apărut știrea că Axl Rose și Angus Young (AC/DC) plănuiau să înregistreze un nou material, după turneul mondial ''Not In This Lifetime'' al trupei Guns N' Roses, care se află în desfășurare în 2017, conform site-ului www.gunsnroses.com.