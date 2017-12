Rod Stewart îşi va lansa autobiografia în octombrie 2012

Cântăreţul britanic Rod Stewart a anunţat că a început să îşi scrie autobiografia, pe care o va lansa în octombrie 2012. Artistul britanic a promis că nu va omite nimic în acest volum de memorii. Cântăreţul, în vârstă de 66 de ani, care are opt copii şi a fost căsătorit de trei ori, afirmă că va fi foarte sincer în relatarea evenimentelor din viaţa lui. „Este un lucru amuzant să scriu povestea vieţii mele şi intenţionez să nu omit nimic. Am avut o viaţă interesantă, am cunoscut câteva persoane extraordinare şi am avut parte de câteva experienţe extraordinare. Am aşteptat tot acest timp, până la sărbătorirea a 50 de ani de carieră, şi mi-am dat seama că nu pot să mai amân. Uitaţi de scheletul ascuns în debara. Acest volum va fi integral despre şosetele şi lenjeria intimă aruncate sub pat”, afirmă Rod Stewart.

Volumul de memorii va prezenta, totodată, lupta artistului cu cancerul de tiroidă şi realizările sale artistice şi va relata diverse aspecte din perioada în care Rod Stewart a colaborat cu grupul Jeff Beck şi cu trupa The Faces. Volumul autobiografic va fi publicat de editura Random House.

Rod Stewart este cunoscut pentru numeroase hituri, inclusiv pentru „Do You Think I\'m Sexy?” sau „Maggie May”. Este unul dintre cei mai bine plătiţi artişti din lume. Turneul susţinut de veteranul muzicii britanice în anul 2007 l-a plasat pe acesta pe locul al şaptelea în topul celor mai profitabile serii de concerte ale anului respectiv, cu încasări de 49 de milioane de dolari.