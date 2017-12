Rod Stewart s-a apucat de poezii

Cântăreţul britanic Rod Stewart vrea să lanseze o carte cu poezii împreună cu Ronnie Wood, fostul său coleg de la trupa The Faces. Rod Stewart spune că a avut mereu cu Ronnie Wood o relaţie unică şi un limbaj comun. Astfel, lui Rod Stewart i-ar face mare plăcere să realizeze, împreună cu Ronnie Wood, un proiect literar... hilar, la care cei doi au lucrat anterior. ”Avem o relaţie unică. Avem propriul nostru limbaj. V-a spus vreodată despre cartea de poezii şi desene pe care am făcut-o pe când lucram cu Jeff Beck? Sunt schiţele lui şi poeziile noastre şi este foarte amuzant. Nici măcar nu pot începe să descriu acest proiect. Este foarte amuzant. Mi-ar plăcea să îl facem public”, a mai spus cântăreţul.

Trupa The Faces a fost înfiinţată în 1969, a lansat patru albume de studio şi a concertat cu regularitate până în toamna anului 1975, când Rod Stewart şi-a început cariera solo, iar Ronnie Wood s-a alăturat trupei The Rolling Stones. În vârstă de 70 de ani, Rod Stewart a devenit cunoscut graţie colaborării sale din anii 1960 şi 1970 cu grupurile The Jeff Beck Group şi The Faces. În 1969 a decis să îşi lanseze o carieră solo şi a devenit celebru cu o serie de hituri precum ”Do You Think I'm Sexy?” şi ”Maggie May”. El este unul dintre cei mai bine plătiţi artişti din lume, iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Turneul susţinut de veteranul muzicii britanice în 2007 l-a plasat pe acesta pe locul al şaptelea în topul celor mai profitabile serii de concerte ale anului respectiv, cu încasări de 49 de milioane de dolari.

