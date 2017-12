Rod Stewart va naviga pe traseul Titanicului

Cântăreţul britanic vrea să pornească, anul viitor, în aprilie, pe traseul urmat de transatlanticul Titanic, într-o călătorie organizată pentru a marca un secol de la producerea tragediei din 1912, când vasul s-a scufundat după ce a lovit un aisberg, în mijlocul Oceanului Atlantic. În urma acestui naufragiu şi-au pierdut viaţa peste 1.500 de pasageri. ”E uimitor, în aprilie 2012 se vor împlini 100 de ani de la naufragiu. Urmează să mă decid la bordul cărui vapor mă voi îmbarca. Un vapor va pleca din Southampton şi va merge la New York, pe aceeaşi rută urmată de Titanic, iar un al doilea va naviga de la New York la Halifax, aproape de locul unde s-a scufundat Titanicul şi înapoi”, a spus Rod Stewart. El va întreprinde singur această călătorie, întrucât soţia lui, Penny, are rău de mare.

Rod Stewart este cunoscut pentru numeroase hituri, fiind unul dintre cei mai bine plătiţi artişti din lume. Turneul susţinut de veteranul muzicii britanice în 2007 l-a plasat pe locul şapte în topul celor mai profitabile serii de concerte ale anului respectiv, cu încasări de 49 de milioane de dolari.