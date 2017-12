RoDelta 2009, la Constanţa

Începînd de astăzi şi pînă pe 27 august, se vor desfăşura, la Constanţa, două evenimente de importanţă majoră pentru activitatea de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, precum şi pentru răspunsul şi cooperarea în caz de poluare marină cu hidrocarburi, şi anume Exerciţiul Naţional SAR (căutare şi salvare de vieţi omeneşti) şi cel de-al doilea Exerciţiu Regional Operaţional de răspuns la poluarea marină cu hidrocarburi la Marea Neagră - sub numele de RoDelta 2009. Exerciţiul propriu-zis se va desfăşura pe 26 august, atît pe mare, cît şi pe uscat şi în spaţiul aerian, în zona portului Midia, fiind găzduit de Grupul Rompetrol, prin Rompetrol Rafinare Constanta (RRC) şi Midia Marine Terminal (MMT). Exerciţiul Regional Operaţional de răspuns la poluarea marină cu hidrocarburi la Marea Neagră are ca scop principal testarea nivelului de cooperare potrivit Protocolului Convenţiei de la Bucureşti, 1992 - pentru cooperarea în vederea combaterii poluării Mării Negre cu hidrocarburi sau alte substanţe dăunătoare în situaţii de urgenţă, organizat sub egida Comisiei Mării Negre. Aceasta este structura interguvernamentală responsabilă de implementarea Convenţiei de la Bucureşti care oferă cadrul legal pentru cooperare regională şi acţiuni necesare pentru reducerea poluării şi creşterea protecţiei mediului marin. Autoritatea Navală Romană (ANR), organul tehnic de specialitate al Ministerului Transportului şi Infrastructurii este organizatorul din partea română, alături de celelalte structuri participante la exerciţiul RoDelta 2009: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerului Mediului, Organizaţia Maritimă Internaţională, Comisia Europeană, Comisia Mării Negre, Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă, organizaţii guvernamentale şi agenţi economici. Coordonatorul General al exerciţiului va fi Prefectul Judeţului Constanţa, care va avea în subordine Divizia pentru Operaţiuni Maritime, coordonată de ANR şi Divizia pentru Operaţiuni Terestre, coodonată de DADL. “Noi, miniştrii responsabili pentru protecţia mediului din Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina, ca membri semnatari ai Convenţiei pentru Protecţie Împotriva Poluării la Marea Neagră, am decis să îmbunătăţim atît capacităţile naţionale şi regionale, cît şi stadiul de pregătire necesare prevenirii şi răspunsului în caz de urgenţă şi situaţii de dezastru care pot ameninţa zona Mării Negre, prin implementarea Planului de Contingenţă al Protocolului de Cooperare pentru Combaterea Poluării Mării Negre cu petrol sau alte substanţe nocive în situaţii de urgenţă”, potrivit Convenţiei de protecţie a Mării Negre împotriva poluării, semnată de comisia ministerială, la Sofia. „Principalele două companii ale Grupului Rompetrol prezente pe platforma Petromidia, RRC şi Rompetrol Petrochemicals, deţin încă din 2006 autorizaţia integrată de mediu, în acord cu normele internaţionale în vigoare (IPPC - Directiva europeană privind prevenirea şi controlul integrat al poluării). Prin urmare, Rompetrol a decis să-şi angajeze administraţia în direcţia aplicării standardului EMAS (Sistemul de management de mediu şi audit), pentru a îmbunătăţi permanent rezultatele sale din domeniul mediului legate de activităţi, produse şi servicii. În cadrul exerciţiului RoDelta, pe care sîntem onoraţi să îl găzduim, vom verifica planul de urgenţă intern al Platformei Petromidia cît şi planul de contingenţă pe cele două componente mare şi uscat al MMT”, a declarat Cosmin Turcu, director general RRC. „Un accident pe mare presupune o desfăşurare majoră de forţe într-un timp record. În plus, buna coordonare a intervenţiei şi identificarea foarte clară a responsabilităţilor fiecărei instituţii pot avea un rol major în restrîngerea impactului dezastrului asupra mediului, a timpului de intervenţie sau a măsurilor optime adoptate”, declară Paul Brînză, director general ANR. Sponsor principal al exerciţiului este ASTRA Asigurări, unul din jucătorii cei mai importanţi din piaţa românească de profil şi cea mai importantă companie de asigurări din România cu capital şi acţionariat preponderent autohtone.