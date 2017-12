Roger Daltrey, concert în onoarea lui Winston Churchill

Roger Daltrey, solistul legendarei trupe britanice The Who, va cânta, săptămâna viitoare, la Capitoliul din Washington, în onoarea fostului prim-ministru britanic Winston Churchill. Concertul va fi prilejuit de dezvelirea unui bust al lui Winston Churchill (1874 - 1965) în Capitoliu. La eveniment este aşteptat şi secretarul de Stat american, John Kerry. ”Sunt fericit să particip la acest omagiu adus lui Winston Churchill şi îndelungatei relaţii dintre Marea Britanie şi SUA”, a declarat Roger Daltrey. În holul de onoare al Capitoliului, o clădire în stil neoclasic ce adăposteşte Senatul şi Camera Reprezentanţilor, se mai află o statuie a Rosei Parks, deschizătoare de drumuri în lupta pentru drepturi civile a persoanelor de culoare americane, şi o alta a lui George Washington, primul preşedinte al SUA.

Cântăreţul şi compozitorul britanic Roger Daltrey, născut pe 1 martie 1944, este membru fondator şi solist al trupei The Who. Din 1973, a avut şi o carieră solo, cu albume precum ”Daltrey” şi ”Ride a Rock Horse”, a jucat în filme şi piese de teatru, fiind şi producător pentru lungmetraje ca ”Buddy's Song” (1990), ”McVicar” (1980) şi ”Quadrophenia” (1979). În 2008 a fost inclus de revista ”Rolling Stone” pe locul 61 în topul 100 al celor mai mari cântăreţi din toate timpurile. The Who este o trupă britanică înfiinţată în 1964, avându-i în componenţa originală, pe lângă solistul Roger Daltrey, pe chitaristul Pete Townshend, basistul John Entwistle şi pe toboşarul Keith Moon. Grupul The Who a devenit celebru graţie concertelor live pline de energie, cei patru membri fiind, totodată, pionierii distrugerii instrumentelor pe scenă la finalul unor piese. Trupa a vândut peste 100 de milioane de discuri, a avut 27 de piese în Top 40 din Marea Britanie şi 17 albume în Top 10 din SUA. The Who a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1990.