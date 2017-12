Roger Daltrey, diagnosticat cu meningită virală

Trupa britanică The Who a anunţat vineri că amână toate concertele programate în turneul ei nord-american prin care sărbătorea 50 de ani de la înfiinţare, după ce solistul său, Roger Daltrey, a fost diagnosticat cu meningită virală. Anterior anunţului de vineri, The Who amânase deja patru concerte, după ce Roger Daltrey, în vârstă de 71 de ani, se îmbolnăvise din cauza unui virus misterios. Roger Daltrey spune că medicii l-au avertizat că va avea nevoie de o perioadă considerabilă înainte de a beneficia de o vindecare completă. Alte concerte din SUA au fost deja amânate în urmă cu patru luni, din cauza unor probleme vocale ale aceluiași Roger Daltrey. Chitaristul Pete Townshend a spus că toate aceste concerte au fost reprogramate pentru primăvara anului 2016.

Pete Townshend şi Roger Daltrey sunt membrii supravieţuitori din componenţa originală a trupei The Who, după decesul toboşarului Keith Moon şi cel al basistului John Entwistle. Trupa The Who a fost înfiinţată în 1964, în Marea Britanie, avându-i în componenţa originală pe solistul Roger Daltrey, chitaristul Pete Townshend, basistul John Entwistle şi toboşarul Keith Moon. Grupul este considerat unul dintre cele mai influente din domeniul muzicii rock. Printre cele mai cunoscute cântece ale trupei se numără ”I Can't Explain”, ”My Generation”, ”Substitute” şi ”Happy Jack”. În 2001, The Who a primit un premiu Grammy pentru contribuţia sa la dezvoltarea industriei muzicale. De asemenea, trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1990, iar şapte dintre materialele sale discografice au fost incluse în topul 500 al celor mai bune albume din toate timpurile, realizat de revista ”Rolling Stone”.