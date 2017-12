Roger Federer nu va evolua în Cupa Davis

Tenismenul Roger Federer, locul 2 ATP, a anunţat că nu va mai reprezenta Elveţia în ediţia 2015 a Cupei Davis, după ce anul trecut a reuşit cu echipa ţării sale să câştige în premieră Salatiera de Argint, informează L'Equipe. "Joc de atât de mult timp că acum îmi permit să fac ce îmi place. Cupa Davis a fost mereu o povară şi mi-a cauzat mai multe probleme decât altele în cariera mea. După acest succes, mi-a fost foarte clar pentru mine că nu voi mai juca. Ca să fiu sincer, cred că după această victorie pot să fac ce vreau", a spus Federer, aflat la Dubai, unde îşi apără titlul cucerit anul trecut. La finalul lui 2014, Elveţia a cucerit pentru prima dată în istorie Cupa Davis, după ce a învins Franţa în finală, cu scorul de 3-1. "Ca să fiu sincer, am făcut-o mai mult pentru colegi decât pentru mine. Am vrut cu adevărat ca Michael (n.r. - Lammer), Marco (Chiudinelli) şi Stan (Wawrinka) să obţină trofeul", a adăugat el. Federer, 33 de ani, câştigător al 17 turnee de Grand Slam, a precizat că nu se retrage definitiv din această competiţie: "Nu am vorbit de retragere, nu pentru moment." Între 6 şi 8 martie, Elveţia va juca împotriva Belgiei, în primul tur al Grupei Mondiale a Cupei Davis.