Roger Moore, desemnat Omul Anului 2009

Fostul interpret al agentului James Bond a primit titlul de Omul Anului 2009 din partea filialei britanice a organizaţiei People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), pentru campania pe care actorul britanic a dus-o împotriva comercializării foie gras-ului. Actorul, în vârstă de 82 de ani, s-a alăturat acestei campanii în urmă cu trei ani, când a acceptat să fie naratorul unui documentar realizat de PETA care descria felul în care sunt crescute păsările din care se prepară această specialitate culinară. Producerea ei a fost interzisă în Marea Britanie, potrivit PETA, însă nu şi comercializarea ei. Potrivit PETA, acest documentar a fost vizionat de peste 300.000 de ori pe site-ul organizaţiei. Roger Moore a adresat şi o scrisoare membrilor Parlamentului britanic, prin care le-a cerut să sprijine demersul de scoatere a acestui produs de pe rafturile magazinelor, a scris o serie de articole pe această temă în ziarele şi revistele insulare şi a inventat expresia “tortură la cutie”. Foie gras, un produs popular al gastronomiei franceze, este preparat din ficat de raţă sau de gâscă, aceste păsări fiind forţate să mănânce pentru a deveni obeze înainte de a fi sacrificate.

Roger Moore a primit, în octombrie 2008, o stea pe Walk of Fame, la Hollywood, cu doar trei zile înainte de a împlini 80 de ani. Născut pe 14 octombrie 1927, în sudul Londrei, Moore şi-a început cariera artistică în teatru, la mijlocul anilor \'40. În 1953, actorul a plecat în SUA, pentru a-şi încerca norocul. Rolul din celebrul serial “Ivanhoe” l-a făcut cunoscut în SUA dar Roger Moore a devenit vedetă internaţională în rolul detectivului Simon Templar din “Sfântul” (1962 - 1969). După succesul serialului “Danny şi Brett - operaţiunea Monte Carlo” (1972 - 1973), unde a apărut alături de Tony Curtis, Moore a jucat în primul film “James Bond”, “Pe cine nu laşi să moară”, în 1973, ca succesor al lui Sean Connery. Moore a îmbrăcat pentru ultima dată smochingul lui James Bond în “Perspectiva unei crime” (1985) şi apoi s-a îndreptat spre activităţile umanitare, devenind ambasador UNICEF, în 1991. În iunie 2003, Roger Moore a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.