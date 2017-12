Roger Moore, despăgubit de ”Daily Mail”

Actorul britanic Roger Moore va primi despăgubiri de la ziarul ”Daily Mail” și de la versiunea sa digitală, Mail Online, după ce, în octombrie, tabloidul a publicat o informație falsă, potrivit căreia fostul agent 007 ar fi... pipăit o tânără, în timpul turnării filmului din seria James Bond ”For Your Eyes Only” din 1981. Roger Moore, în vârstă de 87 de ani, a acceptat decizia Curții Supreme din Londra prin care grupul editorial Associated Newspapers, care deține ”Daily Mail”, va oferi actorului această compensație, a cărei sumă nu a fost dezvăluită. Amy Bradbury, avocata actorului, a subliniat că acuzațiile sunt false și lipsite de temei și i-au făcut mult rău lui Sir Roger. ”Ziarul a afirmat că Sir Roger ar fi pipăit-o pe tânăra de 21 de ani Debbie Newsome, în timpul turnării filmului ”For Your Eyes Only”, și că i-ar fi făcut o serie de avansuri fizice indecente”, a explicat avocata. Associated Newspapers a acceptat sentința și i-a cerut scuze actorului ”pentru suferințele și rușinea pricinuite atât lui, cât și familiei sale”.