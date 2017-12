Roger Sanchez, Trentemoller, Fatboy Slim şi Timo Maas şi-au adus în extaz miile de fani de la malul mării

Timp de două seri, pentru împătimiţii muzicii electronice din toată ţara, plaja Hanul Piraţilor a devenit principalul punct de atracţie. Mii de fani au răspuns pozitiv invitaţiei lansate de organizatorii „The Mission Dance Weekend“, un eveniment unic în România. Tineri din toată ţara au venit, special, la mare, pentru a-şi întîlni favoriţii: Roger Sanchez, Trentemoller, Fatboy Slim, Timo Maas, Livio & Roby, Rosario Internullo, Pagal sau Optick.

Vineri, în prima seară, „cap de afiş” au fost Roger Sanchez şi artistul danez Trentemoller. În deschidere au mixat DJ-ii şi producătorii români Livio & Roby şi Pagal. Trentemoller a făcut senzaţie pe plaja din Mamaia, interpretînd live piesele care l-au transformat într-unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiti artişti de muzică electronică ai ultimilor ani. Artistul s-a afirmat cu remixuri ale cunoscuţilor Royksopp, iar pe scena „The Mission“ şi-a adus formaţia pentru a face un show de zile mari. Melodii dub au introdus publicul într-o stare de transă: „Evil Dub“, „Moan“, „Miss You“, iar proiecţiile video, de pe cele două mari ecrane, au completat un spectacol special dedicat mai ales cunoscătorilor şi pasionaţilor de muzică de cea mai bună calitate. La finalul concertului, deosebit de... relaxat, Trentemoller s-a lăsat fotografiat pe plajă de către fanii veniţi special la eveniment pentru a-l asculta live.

„The Mission“ a continuat pînă spre ora 02.00 dimineaţa, cînd la platane a urcat Roger Sanchez, una dintre legendele muzicii electronice din America, DJ care şi-a construit un nume impresionant în toată lumea.

Cea de-a doua seară a evenimentului „The Mission Dance Weekend“ i-a adus pe plaja de la Hanul Piraţilor pe Fatboy Slim, aflat pentru a doua oară în România şi pe Timo Maas, unul dintre rezidenţii DC 10, Ibiza. În deschidere au mixat DJ-ii români Optick şi Rosario Internullo. Prin show-ul de senzaţie pe care l-a susţinut, excepţionalul Fatboy Slim a creat o atmosferă de extaz. O mare de oameni a intrat în transă şi a „încins” nisipul pe mixurile reaggae, hip-hop şi techno, iar proiecţiile video de calitate au dat şi mai multă greutate acestui show unic. La final s-a scandat numele artistului care a creat un show de excepţie.

Prima performanţă de neuitat din România a lui Fatboy Slim a avut loc în vara lui 2006, pe plaja Ultima Playa, într-un extraordinar concert marca „The Mission“. Pe numele real Norman Cook, senzaţionalul artist a activat în mai multe formaţii, una dintre cele mai cunoscute fiind „Beats International”, cu care a cunoscut succesul, cu piesa „Dub Be Good To Me”. Sub numele de Fatboy Slim a scos albume de studio, precum „Better Living Through Chemistry “(1996), „You’ve Come a Long Way, Baby“ (1998) sau „Palookaville” (2004).

Concertul a continuat pînă la revărsatul zorilor, cu un show marca Timo Maas. Artistul german colaborează în mod constant cu nume „grele” ale muzicii techno şi nu numai - Moby, Garbage si Moloko. Mix-urile sale au fost solicitate la evenimente de amploare precum Glastonbury, Creamfields, Grand Prix-ul Malaezian. Primul eveniment „The Mission“ a avut loc în anul 2000. Cei mai mari artişti de pe scena muzicii electronice internaţionale precum The Chemical Brothers, Fatboy Slim, Chicane, Tiesto, Paul van Dyk, Carl Cox, John Digweed, Timo Maas, Sasha, Paul Oakenfold, Steve Lawler, , Erick Morillo, Armin van Buuren, Deep Dish sau M.A.N.D.Y au fost invitaţi, de-a lungul timpului, la evenimentele „The Mission“.