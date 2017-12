Roger Sanchez va mixa în România

Roger Sanchez, unul dintre cei mai apreciaţi DJ din lume, va mixa în România, pe data de 11 iulie. Pe lîngă succesul de care se bucură ca DJ, Roger Sanchez este şi producător, putîndu-se mîndri cu zeci de piese cunoscute în întreaga lume. Roger Sanchez a început să mixeze încă de la 13 ani, dar a trebuit să aştepte mulţi ani pînă cînd valoarea sa a fost recunoscută pe plan mondial.

Roger Sanchez a fost foarte activ în anul 2006. A lansat muzică la case de discuri precum Egoiste, Tinted Records, Defected, Glitter, Ultra Records, dar şi propriul său label, Stealth Records. Artistul a lansat şi o compilatie sub celebra marcă „Choice: A Collection of Classics”. Istoria „Choice” este lungă, nume ca John Digweed, Jeff Mills, Danny Howells, Frankie Knuckles, Danny Tenaglia, Derrick L. Carter şi alţi artişti talentaţi producînd acest gen de compilaţii. „Choice: A Collection of Classics” conţine piesele care l-au făcut celebru pe Roger Sanchez.