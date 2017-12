Roisin Murphy, îmbrăcată de un designer român

Cîntăreaţa Roisin Murphy a apărut la unul dintre cele mai importante evenimente de modă din lume, „Milano Fashion Week”, care s-a desfăşurat între 20 şi 28 septembrie, îmbrăcată cu o rochie a casei de modă Rozalb de Mura. Fan înrăit al divei electro încă din anul 1999, cînd a descoperit-o pe cel de-al doilea album semnat „Moloko“, designerul Olah Gyarfas s-a declarat foarte încîntat de faptul că o artistă celebră şi un adevărat fashion icon precum Roisin îi poartă creaţiile. Cei doi s-au cunoscut personal în cadrul ediţiei de anul acesta a „B’Estfest”, prilej cu care diva electro şi-a ales cîteva creaţii ale designerului român.

Deşi s-a lansat în primăvara anului 2006, atelierul de creaţie Rozalb de Mura a atras deja atenţia specialiştilor şi a consumatorilor de modă avant-garde din România şi din străinătate, anul acesta fiind prezent şi pe scena „London Fashion Week”. Acolo, designerul s-a reîntîlnit cu artista irlandeză, care s-a arătat foarte interesată şi de noile piese din colecţia SS09.

Roisin Murphy va concerta, în această toamnă, pentru a doua oară în România, pe data de 5 noiembrie, la Sala Polivalentă din capitală. Biletele pentru acest eveniment pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta sau online, de pe site-ul www. myticket.ro, la preţul de 75 de lei.

După aproape zece ani de la debutul ei în muzică, alături de Mark Brydon, în cadrul trupei „Moloko”, Roisin Murphy şi-a început cariera solo, rămînînd în atenţia iubitorilor de ritmuri trip-hop şi electro-funk. Nonconformismul care o caracterizează şi-a pus amprenta nu numai asupra stilului său vestimentar, ci şi asupra muzicii, sound-ul noilor albume fiind unul inconfundabil, devenind în scurt timp reprezentativ pentru scena dance underground.

Albumul „Ruby Blue\", promovat de single-urile „If We\'re In Love\" şi „Sow into You\", a fost lansat în iunie 2005, iar piesa care a dat titlul albumului a fost inclusă şi pe coloana sonoră a serialului „Anatomia lui Grey\". Cel de-al doilea album al artistei, „Overpowered\", a apărut la sfîrşitul anului 2007, la scurt timp după lansarea single-ului „Let Me Know\", în colaborare cu Groove Armada.

Apreciată pentru prestaţiile sale live cu adevărat electrizante, Roisin Murphy şi-a trecut vara aceasta în agendă cîteva dintre cele mai cunoscute festivaluri internaţionale: Werchter (Belgia), Benicassim (Spania), Rock Am Ring/ Rock Im Park (Germania), Pinkpop (Olanda), Sonar (Spania) şi Sziget (Ungaria), dar şi B\'estfest din Bucureşti.