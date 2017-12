Rolling Stones cîntă la nunţi pentru 5,7 milioane euro

Formaţia britanică a fost desemnată cea mai scumpă trupă din lume care cîntă la nunţi, pentru un tarif de 5,7 milioane de euro, conform unui sondaj realizat de TV Channel Living şi preluat de publicaţia “The Independent”. Artişti ca Sir Elton John şi Kylie Minogue ar accepta o apariţie la petrecerea de nuntă, contra unei sume de 2,3 milioane de euro, în vreme ce Amy Winehouse pretinde 1,15 milioane de euro. Lady Gaga şi Katy Perry sînt dispuse să cînte pentru un tarif de 69.000 de euro, în vreme ce prestaţia lui Danny Foster, fost membru al trupei Hear\'Say, este considerată ieftină, în jur de 750 de euro.

Şi U2 a cîntat la nunta solistei de la The Corrs, Andrea Corr, cu miliardarul Brett Desmond, dar suma nu a fost făcută publică, iar serviciile Christinei Aguilera au fost cerute la nunta rusului Andrei Menichenko. Sondajul relevă şi un oarecare interes pentru artiştii celebri pentru o singură melodie. Rick Astley a fost remunerat cu 29.000 de euro pentru a cînta hitul “Never Gonna Give You Up”, iar The Proclaimers au concertat la o nuntă pentru 57.000 de euro, cîntînd “I\'m Gonna Be”.