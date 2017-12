Rolling Stones, în fruntea clasamentelor muzicale britanice

Trupa Rolling Stones s-a clasat pe prima poziţie în topul celor mai bine vândute albume din Marea Britanie, pentru prima dată în ultimii 16 ani, cu reeditarea celebrului album ”Exile on Main Street”. Scos la vânzare pe 17 mai, ”Exile on Main Street” este o versiune remasterizată a celebrului album lansat de Rolling Stoners în 1972. Albumul conţine zece melodii inedite, nelansate de trupă până acum. Considerat unul dintre cele mai bune albume din istorie, ”Exile on Main Street”, influenţat de instabilitatea socială şi politică de la sfârşitul anilor \'60, are componente de muzică americană rock, blues, gospel şi soul.

Trupa Rolling Stones, compusă în prezent din Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood, a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă, pe parcursul ultimelor cinci decenii şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă. În 2007, formaţia Rolling Stones a concertat şi în România, pe stadionul Lia Manoliu din Bucureşti.