Rolling Stones îşi reia turneul în Europa! Aviz amatorilor!

Veşti extrem de bune pentru fanii celebrilor rockeri de la Rolling Stones! Trupa îşi va relua, între 17 mai şi 8 iulie, turneul început pe mai multe stadioane mari ale Europei în toamna anului trecut, urmând să cânte la Marsilia pe 26 iunie în cadrul primului lor concert în acest oraş după 15 ani, informează AFP. Aceasta reluare a turneului "No Filter" îi va duce pe Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ron Wood în Irlanda, Marea Britanie, Germania, Franţa, Republica Cehă şi Polonia, potrivit unui comunicat al grupului dat publicităţii luni. Din nou "bunicii rock-ului" vor cânta în faţa fanilor strânşi în templele europene ale sportului, cu concerte programate pe stadioanele olimpice din Londra şi Berlin, dar şi pe stadioane celebre ca Velodrome din Marsilia, Old Trafford din Manchester, Murrayfield din Edinburgh sau Mercedes -Benz Arena din Stuttgart. Biletele vor putea fi achiziţionate începând cu data de 2 martie pentru concertele din Marea Britanie, Germania şi Polonia, urmând ca pentru concertul din Marsilia, unde The Rolling Stones au cântat pentru prima dată în 1966, biletele să fie puse în vânzare începând de vineri, 16 martie.

Potrivit comunicatului trupei, în concertele prevăzute în acest turneu legendele rock-ului vor oferi publicului - la fel ca şi la spectacolele din toamnă - un program care va alterna numeroase hituri precum "Satisfaction" cu piese inedite şi "suprize" din repertoriul lor impresionant. The Rolling Stones au oferit deja o serie de concerte anul trecut în cadrul turneului "No Filter" pe mai multe stadioane europene. Această serie s-a încheiat în Franţa, în luna octombrie, cu trei concerte sold-out, care au inaugurat U Arena din Nanterre, în regiunea Parisului.