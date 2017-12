Rolling Stones revine cu un nou album, un omagiu pentru artiștii preferați

La 11 ani după ultimul lor album de studio, inepuizabilii Rolling Stones revin cu "Blue and Lonesome", care va fi scos la vânzare în magazine la 2 decembrie, prin care își celebrează pasiunea pentru blues-ul din Chicago, relatează AFP.

"Este un omagiu pentru artiștii noștri preferați, care ne-au făcut să vrem să facem muzică", a declarat recent Mick Jagger pentru New York Times. "Este motivul pentru care am format un grup, eram fani și mari prozeliți ai blues-ului. În final, iată-ne făcând blues cincizeci de ani după aceea", a adăugat el.

Printre figurile emblematice ale blues-ului din anii 50 din Chicago sunt Little Walter, Eddie Taylor, Howlin' Wolf, Magic Sam, Jimmy Reed, Willie Dixon sau Muddy Waters, cel al cărui cântec "Rollin' Stone" va da numele grupului.

Pentru a închide cercul, veteranii britanici au decis să reia cântecele care îi făceau să vibreze pe adolescenți la începutul carierei lor din anii 60, în puburile din vestul Londrei. Cele 12 titluri au fost înregistrate în nici trei zile în decembrie 2015 la British Grove Studios, nu departe de cluburile în care au debutat.

Inițial, acest al 23-lea album trebuia să fie unul de noi compoziții, la un deceniu după "A Bigger Bang". Însă cum în studio inspirația întârzia să apară, Keith Richards, care tocmai a scos cel de al treilea album solo, "Crosseyed Heart", le-a propus partenerilor săi să cânte "Blue and Lonesome", al lui Little Walter.

"Este un super cântec pentru a te încălzi în studio (...). Îl cântăm, sună super bine și atunci Mick spune: 'Să-l facem pe Wolf să urle'. Și așa a rămas", a povestit chitaristul cu bandană.

Cele patru cântece ale lui Little Walter, acest geniu al blues-ului decedat la 38 de ani, în 1968, la Chicago, după un conflict de stradă — "Just Your Fool", "Blue And Lonesome", "I Gotta Go" și "Hate To See You Go" — se dovedesc cele mai bune de pe acest album.

O altă piesă convingătoare este și "Everything Knows About My Good Thing", a lui Little Johnny Taylor, pentru care Eric Clapton a fost invitat să reamintească dexteritatea sa la chitară.

"Cântecele sună perfect autentic, am cântat exact ca un grup din Chicago", a spus Keith Richards, în vârstă de 72 de ani.

Întrebat dacă trupa va reveni pe scenă în 2017, Jagger a răspuns că "într-un anumit stadiu este ceva dificil". "Poate într-un mic club, unde să ni se ceară să cântăm încet — dacă așa ceva este posibil — am putea probabil să o facem", a adăugat el.