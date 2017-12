Rolls Royce de milioane

Un Rolls Royce Silver Ghost a fost vândut cu suma de 7,1 milioane de dolari, stabilind un nou record mondial pentru modelele vândute la licitaţie ce au fost create de această companie britanică. Licitaţia, organizată de casa Bonhams, în cadrul evenimentului Bonhams Goodwood Festival of Speed, a avut loc pe 29 iunie. Fabricat în 1906, modelul Silver Ghost este cunoscut şi sub numele The Corgi, pe care l-a primit după numele unei serii de jucării. Luxoasa limuzină a fost cumpărată prima dată în 1912 de John M. Stephens, pentru o sumă ce echivalează cu aproximativ 1.200 de euro. Deşi acest model de lux era destinat uzului personal, multe dintre aceste automobile au fost transformate în ambulanţe, în timpul Primului Război Mondial. Automobilul, care poate atinge o viteză de 96 de kilometri pe oră, poate parcurge 24 kilometri cu un galon (3,7 litri) de carburant. Farurile din faţă, farurile laterale, farurile din spate şi cauciurile sunt încă intacte. Maşina a fost scoasă la vânzare după moartea ultimului ei proprietar, colecţionarul american John O\'Quinn.