Rolul medicinei şcolare - eminamente de prevenţie!

Rolul medicinei şcolare trebuie să fie unul eminamente de prevenţie, iar doctorii din unităţile de învăţământ, care văd copiii câteva luni, nu trebuie dublaţi în activitate de medicii de familie, care îi au în supraveghere tot anul, a declarat, ieri, secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Adrian Pană. „Ştiu că, în 10% din cazuri, medicina şcolară are şi rol curativ. Dar, revin: rolul medicului şcolar este esenţial în prevenţie. Trebuie să discutăm cu Ministerul Educaţiei, ca să nu dublăm activitatea medicului de familie cu a celui şcolar”, a spus secretarul de Stat la dezbaterea publică privind proiectul de modificare a Legii sănătăţii şi cel privind pachetul de servicii de bază. Oficialul a precizat că medicul de familie care are un copil pe listă îl supraveghează continuu tot anul, în timp ce medicul şcolar, doar câteva luni pe an. „Nu discutăm de asistente medicale sau de medici şcolari disponibilizaţi, dar reţeaua trebuie analizată cu Ministerul Educaţiei, pentru ca să nu se suprapună activitatea medicilor de familie cu a celor şcolari”, a spus dr. Pană.