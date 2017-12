Rolul medicului de familie, în dezbatere

11:35:59 / 15 Mai 2014

PREVENTIE nu stiu sa faca medicii

In toti acesti ani a fost blocata angajarea altor medici de familie, se pare. A fost un adevarat monopol al celor vechi, din cate auzim. Tinerii nu pot patrunde nicaieri din cauza acestor mastodonti . Si legislatia ar trebui schimbata. E imposibil ca un medic sa aibe inscrisi mii de pacienti si sa pretinda ca se ocupa de ei. Ar trebui ca acesti medici sa recomande macar o data pe an, sau chiar la 2 , fiecarui pacient cate un control obligatoriu (mai ales dupa o anumita varsta) la internist, la endocrinolog, la ginecolog, la neurolog, la psihiatru. O boala descoperita (sau o tumoare) in faza avansata ar trebui sa-i fie imputata MEDICULUI DE FAMILIE si sa plateasca despagubiri la greu toata viata lui pt . ca nu i-a pasat de acel pacient.