Român condamnat în SUA

Un român a fost condamnat la un an de închisoare, în Statele Unite, pentru implicare în fraude electronice, conform unui comunicat oficial al Departamentului american al Justiţiei. Sentinţa dată de Tribunalul din New Haven (statul american Connecticut) este de 12 luni şi o zi de închisoare, potrivit purtătorului de cuvânt al instanţei, Thomas Carson. Bărbatul, originar din Craiova, este acuzat că în perioada 2005- 2007, s-a ocupat cu trimiterea de emailuri frauduloase clienţilor North Fork Bank, cu scopul de a obţine informaţii despre conturile acestora. El face parte dintr-un grup de 18 suspecţi trimişi în judecată de Parchetul din New Haven. Bărbatul a fost arestat în România pe 31 iulie 2012 şi a fost extrădat în Statele Unite o lună mai târziu. (R.M.)