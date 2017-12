Român eliberat de piraţi

Piraţii somalezi au eliberat luni, după plata unei răscumpărări, cargoul grec „M/V Filitsa”, capturat la 11 noiembrie şi având la bord 22 de marinari, între care şi un român. O declaraţie a pazei de coastă anunţă că nava a fost eliberată luni, împreună cu echipajul său - trei greci, 18 filipinezi şi un român. „În comunicatul primit de la centrul antipiraterie din Kuala - Lumpur, după capturarea navei, se specifica faptul că echipajul este format din 19 filipinezi şi trei greci. Din acest motiv nu am solicitat date suplimentare şi nici nu am urmărit cazul îndeaproape”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. Cei 19 filipinezi erau, de fapt, 18 filipinezi şi un român. Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au confirmat faptul că un marinar de cetăţenie română se afla la bordul navei sub pavilion grecesc „M/V Filitsa”. Conform procedurilor în vigoare, negocierile au fost purtate direct între proprietarii navei şi răpitori. Ambasada României la Atena a monitorizat cazul şi a informat permanent familia navigatorului român în legătură cu evoluţia situaţiei. Nava-cargo plecase din Dubai şi se îndrepta spre Durban, unde urma să descarce un transport de îngrăşăminte chimice.

ELIBERATE ÎN MARTIE. Navele britanice „Asian Glory” şi „St. James Park”, capturate de piraţii somalezi şi din echipajele cărora fac parte şi patru marinari constănţeni, ar putea fi eliberate la jumătatea lunii martie. Afirmaţia a fost făcută de un expert maritim care susţine că are cunoştinţă de derularea negocierilor şi afirmă că s-a ajuns la un acord între compania care deţine navele şi piraţi, dar va mai dura până vor fi plătite răscumpărările. Ministerul bulgar de Externe a anunţat ieri dimineaţă că membrii echipajelor de pe cele două nave sunt sănătoşi. De asemenea, oficialii bulgari au anunţat că zvonurile potrivit cărora piraţii somalezi plănuiseră să ucidă un marinar bulgar de la bordul navei „Asian Glory” s-au dovedit a fi false. Pe 29 decembrie 2009, piraţii somalezi au deturnat, în Golful Aden, nava „St. James Park”, sub pavilion britanic, la bordul căreia se află marinari din Bulgaria, Rusia, Turcia, Polonia, Ucraina, Georgia, România, India şi Filipine. Un alt vas, care navighează tot sub pavilion britanic, „Asian Glory”, a fost deturnat în seara de 1 ianuarie, la peste 600 de mile maritime de coastele Somaliei, în afara zonei de acţiune a forţei navale europene din zonă. Nava are un echipaj format din 25 de persoane - opt bulgari, zece ucraineni, cinci indieni şi doi români.