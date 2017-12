Roman Polanski, marele câştigător al premiilor Cesar

Lungmetrajul “Des hommes et des dieux / Oameni şi zei”, regizat de Xavier Beauvois, a primit trofeul pentru cel mai bun film la premiile Cesar din acest an, decernate vineri seară, la Paris, de Académie des Arts et Techniques du Cinema. Premiul pentru cea mai bună regie i-a revenit lui Roman Polanski, pentru “The Ghost Writer / Marioneta”. Cineastul de origine poloneză a ridicat sala în picioare când a urcat pe scenă pentru a primi trofeul şi le-a mulţumit tuturor celor care l-au susţinut. Lungmetrajul său a primit cele mai multe trofee pentru cel mai bun scenariu adaptat, cea mai bună coloană sonoră şi cel mai bun montaj.

Pelicula “Gainsbourg, vie héroïque” şi-a adjudecat trei trofee pentru cel mai bun debut, cel mai bun actor pentru Eric Elmosnino şi cel mai bun sunet. “The Social Network / Reţeaua de socializare” a primit trofeul pentru cel mai bun film străin, iar premiul Cesar onorific i-a fost decernat regizorului american Quentin Tarantino.

Premiile Cesar sunt cele mai importante distincţii din cinematografia franceză. Lista completă a câştigătorilor:

Cel mai bun film: “Des hommes et des dieux” de Xavier Beauvois

Cel mai bun regizor: Roman Polanski pentru “The Ghost Writer / Marioneta”

Cel mai bun actor: Eric Elmosnino pentru “Gainsbourg, vie héroïque”

Cea mai bună actriţă: Sara Forestier pentru “Le nom des gens”

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Anne Alvaro pentru “Le bruit des glaçons”

Cel mai bun actor în rol secundar: Michael Lonsdale pentru “Des hommes et des dieux”

Cel mai bun scenariu original: Baya Basmi şi Michel Leclerc pentru “Le nom des gens”

Cel mai bun scenariu adaptat: Robert Harris şi Roman Polanski pentru “The Ghost Writer / Marioneta”

Cel mai bun film de animaţie: “L\'Illusionniste” de Sylvain Chomet

Cel mai bun documentar: “Océans” de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

Cel mai bun scurtmetraj: “Lagorama”, regizat de H5 (François Alaux, Hervé de Crécy, Ludovic Houplain)

Cel mai bun film străin: “The Social Network / Reţeaua de socializare”

Cel mai bun film de debut: “Gainsbourg, vie héroïque”

Cea mai bună speranţă feminină: Leïla Bekhti pentru “Tout ce qui brille”

Cea mai bună speranţă masculină: Edgar Ramirez pentru “Carlos”

Cea mai bună coloană sonoră: Alexandre Desplat pentru “The Ghost Writer / Marioneta”

Cel mai bun sunet: Daniel Sobrino, Jean Goudier, Cyril Holtz pentru “Gainsbourg, Vie héroïque”

Cea mai bună imagine: Caroline Champetier pentru “Des hommes et des dieux”

Cel mai bun montaj: Hervé de Luze pentru “The Ghost Writer / Marioneta”

Cele mai bune costume: Caroline de Vivaise pentru “La princesse de Montpensier”