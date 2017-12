Roman Polanski solicită scoaterea sa de sub urmărire penală în SUA

Cineastul francez de origine poloneză, în vîrstă de 75 de ani, a solicitat prin intermediul avocaţilor săi să fie scos de sub urmărire penală la Los Angeles, unde a fost pus sub acuzare pentru întreţinerea de relaţii sexuale cu o minoră, acuzaţii care l-au determinat să părăsească în pripă SUA, în anul 1978. Avocaţii lui Roman Polanski susţin că dispun de noi probe în acest dosar, probe ce l-ar disculpa pe clientul lor, care nu ar fi beneficiat în 1978 de o procedură penală echitabilă. Avocaţii Chad Hummel şi Bart Dalton au explicat că un documentar realizat recent asupra acestui scandal a pus în evidenţă o serie de greşeli de procedură în relaţia dintre instanţa de judecată şi biroul procurorului, precum şi o serie de încălcări ale principiului egalităţii în faţa legii. Documentarul invocat drept probă la dosar, intitulat “Roman Polanski: Wanted and Desired”, a fost difuzat în luna iunie de televiziunea americană HBO.

Roman Polanski, născut la Paris, din părinţi polonezi, a pledat vinovat la acuzaţia de întreţinere de relaţii sexuale ilegale, după ce a fost arestat în luna iunie 1978, în urma plîngerii formulate de părinţii unei fete în vîrstă de 13 ani, însă a fugit din SUA înainte de pronunţarea verdictului. Regizorul s-a aflat iniţial sub incidenţa mai multor capete de acuzare, inclusiv cele de viol şi corupere prin administrare de droguri. În mărturia pe care a depus-o în timpul procedurii de anchetare, cineastul a declarat că este vinovat doar de întreţinere de raporturi sexuale cu o minoră. A petrecut 42 de zile în închisoarea din California, pentru evaluare psihiatrică şi a părăsit SUA înainte de formularea sentinţei. Samantha Geimer, victima din acest caz, trăieşte în Hawai şi are trei fii. Aceasta a declarat într-un interviu din luna iunie că Roman Polanski nu ar trebui să fie închis şi că, în opinia ei, celebrul regizor nu reprezintă un pericol pentru societate. Pentru că are cetăţenie franceză, regizorul nu poate fi extrădat în SUA.

Puternic dezaprobat de mass-media americană, cineastul nu a mai revenit niciodată în SUA, nici măcar atunci cînd a cîştigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, în anul 2003, pentru filmul ”Pianistul” cu Adrien Brody în rolul principal. Roman Polanski era unul dintre cei mai apreciaţi regizori de la Hollywood la sfîrşitul anilor \'60 şi începutul anilor \'70, pentru stilul avangardist al filmelor sale. Acesta s-a bucurat de compasiunea americanilor după ce soţia sa însărcinată, actriţa Sharon Tate, a fost ucisă în anul 1969, în Los Angeles, de patru membri ai sectei lui Charles Manson.