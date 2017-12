Român reales în cea mai importantă organizație de pacienți la nivel european!

Un nou mandat în boardul European Patient Forum, cea mai importantă organizație de pacienți la nivel european, îi revine unui român. Este vorba despre președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din România, Radu Gănescu, el fiind ales, în același timp, și în funcția de trezorier al organizației europene. ”La alegerile din 2017 au candidat reprezentanți ai organizațiilor naționale și internaționale membre ale European Patient Forum. În bordul EPF au fost aleși Marco Greco din Italia, Hillkka Karkkainen, reprezentantul Gamian Europe, și Stanimir Hazardzhiev din Bulgaria. Președintele organizației este Marco Greco din Malta (ales pentru al doilea mandat)”, potrivit unui comunicat al COPAC. Boardul EPF are 9 membri, la fiecare doi ani organizându-se alegeri pentru jumătate din board. ”Consider că este o recunoaștere a activității pe care Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România a depus-o în ultimii ani și o onoare pentru noi. Implicarea la nivel european ne ajută să fim mai vizibili și să fim parte din proiecte importante”, a declarat Radu Gănescu, citat în comunciat. COPAC este singura organizație membră din România. COPAC are în componență peste 17 membri, asociații, alianțe, fundații etc. O misiune importantă a Coaliției este susținerea intereselor pacienților cu afecțiuni cronice în fața organelor abilitate ale statului, cu propuneri privind inițierea și/sau modificarea cadrului legislativ la nivel central și local.