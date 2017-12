Român reţinut în Israel după ce şi-a lovit fiica, jucătoare de tenis, pentru că a pierdut un meci

Jucătoarea de tenis Andrada Ioana Surdeanu, locul 249 în ierarhia junioarelor, a fost lovită de tatăl ei, după un meci pierdut, joi, la turneul de la Kiryat Shmona, bărbatul fiind reţinut de poliţia israeliană pentru gestul său, informează prosport.ro. Surdeanu a pierdut, cu scorul de 6-2, 7-6 (0), meciul cu Daria Krujkova din Rusia, ratând califcarea în semifinalele competiţiei. Krujkova a declarat, pentru site-ul juniortennis.ru, că nu a văzut momentul în care bărbatul şi-a lovit fiica, dar a auzit ţipete şi a observat că adversara ei sângera la faţă, incidentul fiindu-i povestit de alţi martori. "După ce am câştigat meciul cu Ioana, ea a mai rămas pe teren cu tatăl şi antrenorul ei. Eu nu am văzut personal că a lovit-o, dar au existat martori care mi-au spus că a lovit-o de câteva ori. Ea a ţipat, iar antrenorul a fugit să aducă un prosop pentru că avea sângerări nazale. Arbitrul mi-a spus că poliţia l-a arestat pe tatăl fetei. Ioana şi unul dintre organizatori au mers la poliţie pentru a da declaraţii", a spus sportiva din Rusia pentru sursa citată. Andrada Surdeanu a confirmat incidentul, într-o postare pe pagina ei de Facebook, însă a precizat că a fost lovită o singură dată şi nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Jucătoarea şi-a asumat vina pentru reacţia tatălui şi spune că a meritat să fie lovită pentru că s-a comportat iresponsabil. "Nu am avut faţa plină de sânge, nu am avut nicio fractură nazală şi nu, nu a venit niciun medic la faţa locului! Recunosc că m-a lovit o dată. Şi ce? M-a lovit pentru că meritam. Vă spun eu: niciun părinte nu şi-ar dori să nu primească respect după atâtea sacrificii şi eforturi pentru copilul său. Asta am făcut eu, m-am comportat iresponsabil şi tatăl meu a avut un moment de rătăcire pe care orice părinte sunt sigură că l-a avut. M-am speriat, recunosc, dar ştiu că regretă ce a făcut şi mă iubeşte la fel de mult cât îl iubesc eu", a scris Andrada Surdeanu. Lucian Gabriel Surdeanu, care îi este şi antrenor fiicei lui, a compărut, marţi, în faţa unui judecător. Contactat de ProSport, consulul Adrian Adam a declarat că tatăl jucătoarei a primit un avocat din oficiu. "Deocamdată, domnul Surdeanu nu poate fi transferat în România, cel puţin nu până nu va fi o decizie a Curţii din Israel. Azi (n.r. - marţi) era deja programată o primă înfăţişare a procesului. N-aş vrea să mă pronunţ ce sancţiuni riscă tatăl fetei. În funcţie de sancţiunea pe care o va primi, Lucian Surdeanu va putea acţiona însă în consecinţă. O cerere de strămutare poate fi făcută doar în cazul în care vorbim de o sancţiune cu închisoarea mai mare de şase luni", a afirmat Adrian Adam.