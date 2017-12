Româncă implicată într-un furt de cărţi rare

O româncă este suspectată de autorităţile americane că este implicată într-un caz de furt de cărţi rare din timpul Războiului Civil, în valoare de 20.000 de dolari, potrivit www.pittsburghlive.com. Poliţia din Brooklyn şi Blair caută proprietarii volumelor, pentru că în privinţa hoţilor au probe serioase. Cazul a început în 22 septembrie, în districtul Blair, când Kirk Kratzer, şeful poliţiei din Pennsylvania şi alţi agenţi care lucrau sub acoperire au început urmărirea hoţului de artă Maria Kolompar, în vârstă de 64 de ani. Aceasta a fost văzută împreună cu Milan Stojka, de 38 de ani şi Wesan Marie Pihik, de 35 de ani, ambii suspecţi că fac parte din reţeaua de hoţi din Brooklyn denumită de poliţişti Călătorii, pentru că acţionează din Florida până în New England. Poliţiştii caută acum proprietarii volumelor. Kolompar este o româncă care are peste 20 de nume şi zeci de zile de naştere false. Potrivit poliţistului, aceasta a fost prinsă purtând pantaloni cu buzunare duble. Ea a fost acuzată de posesie de obiecte pe care intenţiona să le folosească la săvârşirea unei infracţini, iar prietenii ei, pentru prezentare de identitate falsă.

În 1 octombrie, cei trei au fost eliberaţi pentru o cauţiune de 25.000 de dolari fiecare. Ei au promis că se vor prezenta la proces în data de 7 decembrie. Dar, în 14 noiembrie, poliţia new-yorkeză a percheziţionat casa Mariei Kolompar, descoperind 11 volume clasice din timpul Războiul Civil. Anchetatorii au găsit un volum de Neemia Adams, “South-Side View of Slavery” (1855); Albert Barnes, “Biserica şi sclavie” (1857); Silas Casey, “Infanterie Tactică” (1862); Dean Dudley, “Ofiţerii armatei noastre a Uniunii, precum şi a Marinei” (1862); William J. Hardee, “Dotare şi Infanterie Tactică” (1863); Hinton Rowan Helper, “Crize din Sud” (1860), două volume de Frederick Law Olmstead, “Regatul de bumbac” (1861); James Redpath, “Viaţa publică a căpitanului John Brown” (1860), precum şi două volume de Harriet Beecher Stowe, “Coliba unchiului Tom” (1862). De asemenea, poliţiştii au găsit mingi de baseball cu autograf, bijuterii şi multe obiecte scumpe.