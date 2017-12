Românca și copiii ei dați dispăruți, salvați din hotelul înghițit de avalanșă

Conform ultimelor informații venite din Italia, românca şi cei doi copii ai săi dați dispăruți după ce hotelul în care se aflau a fost acoperit de avalanşa de miercuri seara din Pescara, Italia, au fost găsiţi în viaţă vineri. Primul care a fost scos de sub nămeţii de câţiva metri a fost băiatul româncei. La scurt timp, echipele de salvare au reuşit să o aducă la suprafaţă şi pe mama acestuia. Amândoi păreau a fi într-o stare bună de sănătate.

Supravieţuitorii au fost găsiţi de echipele de salvare la scurt timp după ora locală 11.00, respectiv 12.00, ora României. Mai întâi, au descoperit 6 persoane, apoi alte două. „Sunt vii! Ajungem împreună cu serviciile de urgenţă din Toscana şi Piemonte ca să-i scoatem afară. Dar sunt vii! Şase oameni în viaţă! Mulţumim, şefule de departament, ne vedem în curând. Aduceţi elicopterele ca să-i luaţi, că nu sunt într-o stare tocmai bună”, a transmis unul dintre salvatori.

Supravieţuitorii au fost descoperiţi în zona bucătăriei hotelului de lux şi au povestit că au reuşit să facă un foc pentru a se încălzi.

Între timp a fost făcut public şi apelul telefonic pe care soţul româncei l-a dat la 112. În înregistrare, bărbatul cere cu disperare ajutorul autorităţilor.

Giampiero Parete, soţul româncei: Este foarte grav, aici, la Rigopiano, s-a prăbuşit tot hotelul! Operator 112: S-a prăbuşit hotelul la Rigopiano? Dar care hotel e acolo? Giampiero Parete, soţul româncei: Acela, cel mai cunoscut. Eu sunt bucătar, am reuşit să scap, dar acolo am copii mici, am soţia. Hotelul a dispărut, nu mai este! Numai cu elicopterul se poate urca.

Soțul femeii a povestit pentru presa italiană că a părăsit hotelul singur cu puțin timp înainte de producerea avalanșei. Acesta a fost lucrul care l-a și salvat, de altfel. El a mers să ia ceva de la mașină, automobilul fiind parcat la o distanță destul de mare de complexul hotelier. În timp ce era plecat s-a produs avalanșa care a îngropat hotelul de patru etaje în zăpadă. Soția și cei doi copii ai săi rămăseseră în camera de hotel. Bărbatul spune că a încercat să îi contacteze, dar fără succes și că nu știa ce s-a întâmplat cu ei.

Amintim că Avalanşa s-a produs în regiunea Abruzzo, unde miercuri au fost patru cutremure, toate cu magnitudinea mai mare de cinci. Mişcările telurice s-au produs la mică adâncime, iar undele de şoc au dislocat zăpada depusă pe creste, după zile întregi de ninsori abundente. În total, opt oameni au fost găsiţi vineri - trei bărbaţi, trei femei şi doi copii. Potrivit Il Messagero, ei au fost găsiţi în zona bucătăriei hotelului unde românca ar fi aprins un foc. Fumul degajat a atras atenţia echipelor de salvare care au început să sape în zona respectivă.

FETIŢA FEMEII DIN ROMÂNIA A FOST SCOASĂ ÎN VIAŢĂ DE SUB DĂRÂMĂTURI

Autorităţile italiene au reuşit să o scoată în viaţă, vineri seară, pe fetiţa femeii originare din România, până acum fiind extrase de sub ruinele hotelului lovit de avalanşă cinci persoane, echipele de intervenţie comunicând cu alte cinci victime, afirmă surse citate de presa italiană. În cursul serii, Pompierii italieni au transmis prin Twitter următorul mesaj: "Hotel Rigopiano: scoatem de sub ruine trei copii în viaţă; căutările continuă". Potrivit publicaţiilor La Repubblica şi Il Fatto Quotidiano, unul dintre cei trei copii este fiica româncei scoasă de sub ruinele hotelului din Abruzzo vineri la prânz.

Iniţial, presa italiană anunţase scoaterea fetiţei, dar, ulterior, s-a aflat că aceasta era încă dispărută. Informaţia scoaterii fetiţei în viaţă nu a fost confirmată încă oficial. Dacă iniţial presa italiană anunţase în total scoaterea a opt persoane în viaţă, vineri seară s-a transmis că deocamdată au fost extrase doar cinci persoane, inclusiv românca de 43 de ani şi cei doi copii. Însă echipele de salvare au transmis că vorbesc cu alte cinci persoane, care urmează să fie scoase.

În total, în Hotelul Rigopiano, situat în localitatea Farindola (regiunea Abruzzo), erau între 28 şi 35 de persoane în momentul producerii avalanşei, numărul exact al turiştilor nefiind cunoscut.