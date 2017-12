Româncele, cea mai tare „marfă” pe piaţa prostituţiei internaţionale!

PRADĂ UŞOARĂ. „Cartea e pentru cei de la oraş! Tu nu ai timp de pierdut, trebuie să munceşti ca să îţi ajuţi fraţii şi surorile mai mici. Şi, oricum, învăţătura prosteşte. Nu îţi trebuie facultăţi ca să munceşti pământul sau să vinzi pâine“. De la această învăţătură părintească, motivată de lipsa de oportunităţi din mediul rural, şi până la a ajunge victimă a reţelelor internaţionale de carne vie este doar un pas. Frumoase, suficient de naive cât să nu pună prea multe întrebări şi încrezătoare. În doar două cuvinte: victima perfectă. Prima mână de ajutor întinsă, primul contact cu criminalitatea organizată. „Tu nu vezi ce frumoasă eşti! Lasă că am eu rude în Belgia şi Olanda. Te ajut eu. Sigur îţi găsesc ei un loc de secretară... Ce spui? Nu, nu am nevoie de niciun ban de la tine. Fac asta doar aşa, din plăcere. Eu am bani, o să îţi dau şi de drum să ai la tine! Ce naibii, e păcat să rămâi aici, te strici!“. Şi gata! Avion spre Belgia, Germania, Italia, Olanda sau Spania unde fata este aruncată direct în stradă, alături de celelalte prostituate care au căzut şi ele în plasa aceloraşi cuvinte. Autorităţile spun că sărăcia, lipsa de oportunităţi şi de educaţie sunt cauzele principale pentru care România este de ani buni în topul ţărilor exportatoare de carne vie. „Această situaţie poate fi pusă şi pe seama crizei economice, însă, acesta (traficul cu carne vie – n.r.) nu este un fenomen nou, o afacere care a apărut în ultimele luni. Statisticile arată că majoritatea fetelor exploatate provin din zonele defavorizate ale României, din mediul rural. Din păcate, în acest context, avem fete frumoase, fete care au căutare. Sunt credule, iar lipsa de educaţie le face o pradă uşoară. Au fost cazuri când, la 15 –16 ani, trimise de părinţi să muncească, tinerele au ajuns direct pe mâna proxeneţilor. Sunt, însă, şi situaţii în care, mame singure cu câte unul sau doi copii, aleg de bună voie să plece şi să lucreze în bordeluri din ţări unde prostituţia este legalizată“, a declarat adjunctul şefului Inspectoratulului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, comisarul şef Adrian Rapotan.

LIDER DE PIAŢĂ. Statisticile întocmite, anul trecut, de autorităţile germane au arătat că majoritatea victimelor traficului de persoane descoperite provin din România şi Bulgaria. La întocmirea acestui raport au fost folosite rezultatele Oficiului Federal de Criminalistică (BKA) care a percheziţionat 600 de bordeluri. Astfel, în 13 landuri germane au fost deschise 534 de dosare penale pentru trafic de persoane, cu 11% mai multe faţă de anul precedent. De asemenea, numărul victimelor a crescut cu 5%, ajungând la 710 de persoane, cele mai multe provenind din ţări europene. Raportul Oficiului Federal de Criminalistică arată că, la fel ca în anii precedenti, cele mai multe victime ale traficului de persoane au fost femei din România şi Bulgaria. Totodată, Oficiul Federal de Criminalistică a mai stabilit că numărul victimelor cu vârste de până la 14 ani s-a dublat, în 2009, faţă de anul precedent. Anul acesta, ultimul caz în care au fost implicaţi „afacerişti“ români a fost descoperit la Londra. Vasile Mariş, de 29 de ani, Vasile Oacheş, de 27 de ani, şi Gheorghe Mihali, de 22 de ani, au primit pedepse de trei ani şi jumătate, doi ani şi jumătate, respectiv un an de închisoare. Ei au fost acuzaţi că, în septembrie 2009, i-au promis unei tinere de 19 ani că îi vor găsi un loc de muncă în Marea Britanie. Însă, odată ajunsă la Londra, tânăra a fost forţată să se prostitueze. Anchetatorii constănţeni spun că pentru combaterea acestui fenomen este nevoie de o legislaţie drastică. „Prostituţia este cea mai veche meserie. Ea nu poate fi eradicată, însă, cu o legislaţie bună, poate fi controlată“, a menţionat comisarul şef Adrian Rapotan. Totodată, oamenii legii spun că la începutul anilor ’70, Olanda a reuşit să scape de tâlhăriile, bătăile şi crimele care au la bază fenomenul de prostituţie prin legalizarea acestei meserii.