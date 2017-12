Româncele sunt în finala CE de tenis de masă!

Tricolorele şi-au luat revanşa la Campionatul European de tenis de masă pentru senioare şi seniori de la Ostrava! După ce au ratat podiumul în proba pe echipe la ediţia precedentă, Daniela Dodean şi constănţencele Elizabeta Samara şi Iulia Necula au reuşit, ieri, să se califice în finala probei, după ce au trecut în semifinale de reprezentativa Poloniei, scor 3-0. În ciuda scorului final, întâlnirea nu a fost lipsită de emoţii. E drept, acestea nu au avut aceeaşi intensitate ca şi cele din meciul cu Germania, din sferturile de finală, când elevele lui Viorel Filimon au revenit de la 2-0! Având în componenţă două jucătoare de origine asiatică, reprezentativa Poloniei se anunţa o nouă nucă tare, însă tricolorele s-au mobilizat exemplar, reuşind să pună capăt întâlnirii după trei meciuri. Cea mai disputată partidă a fost cea inaugurală, unde Daniela Dodean a avut nevoie de cinci seturi pentru a se impune în cadrul întâlnirii cu Qian Li, scor 3-2 (11-6, 5-11, 10-12, 14-12, 11-9). Constănţencele Elizabeta Samara şi Iulia Necula au încheiat însă mult mai repede socotelile cu Natalia Partyka, respectiv Jie Xu, rezultatele întâlnirilor fiind: Samara - Partyka 3-1 (8-11, 11-6, 11-4, 12-10), Necula - Xu 3-0 (11-9, 11-7, 13-11). „Suntem extrem de fericite. Adevărata semifinală a fost cea cu Germania. Meciul cu Polonia l-am privit deja altfel după acea victorie. Am fost mult mai motivate şi convinse că le putem învinge. Este foarte bine că a câştigat Dana primul meci, pentru că, după 1-0 pentru ele, altfel s-ar fi desfăşurat întâlnirea. Iulia este şi ea într-o formă foarte bună, ne motivează şi sună deşteptarea când avem nevoie de acest lucru”, a declarat Elizabeta Samara. „Întâlnirea nu a fost aşa uşoară precum arată scorul. Toate meciurile au fost pe muchie de cuţit, dar am fost pe val şi am câştigat”, a spus şi antrenorul Viorel Filimon. În finala, programată astăzi, de la ora 16.00, tricolorele vor întâlni reprezentativa Olandei, campioana europeană en-titre şi echipa în faţa căreia senioarele au cedat în faza grupelor cu scorul de 3-0. „Acesta va fi un alt meci cu Olanda. Vorbim de o finală, unde miza este mult mai mare”, anunţă Samara. „Au o echipă omogenă cu două apărătoare, una chinezoaică şi una rusoaică, plus încă o chinezoaică care e campioana europeană de anul trecut. Sper să fim încrezători în ce putem juca şi să putem câştiga la mare luptă”, a spus Viorel Filimon. Trimisă în lupta pentru locurile 9-16, echipa naţională masculină de tenis de masă a României a suferit o nouă înfrângere, luni seară, cedând în faţa Angliei, scor 2-3, ajungând să lupte în turneul pentru locurile 13-16. Ieri, elevii lui Dinu Mircea au înfruntat Serbia, meci câştigat de tricolori cu 3-2, în timp ce, aseară, după închiderea ediţiei, s-au duelat cu Spania pentru locurile 13-14.