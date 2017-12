Români de excepție. Călători cu tricolor

Mihaela Noroc, tânăra fotografă din România care a făcut înconjurul lumii pentru a găsi cele mai frumoase femei vine la ASTA-I VIAȚA! În urmă cu un an, Mihaela, o fotografă în vârstă de 29 ani, a plecat într-o călătorie în jurul lumii menită să surprindă frumusețea feminină văzută prin ochii obiectivului aparatului foto. Proiectul ei, Beauty Around the World, a căpătat amploare pe măsură ce românca noastră a traversat aproape toate continentele purtând cu ea pretutindeni tricolorul. Fotografiile vorbesc despre frumusețea feminină, dar și despre cultură și tradiții. “Fiecare femeie pe care o fotografiez o să spună o poveste despre cultura din care vine. BAW este un atlas al frumuseții, dar și un studiu despre diversitatea societăților lumii. Femeia e mamă, e o păstrătoare a tradițiilor, și de aceea am ales să descriu lumea în care trăim prin intermediul femeilor. Diana Slav este o altă tânără îndrăgostită de călătorii. Are un blog care se numește ”Hai-Hui Stângaci - călătoresc și povestesc”. E pasionată de România și promovează locuri frumoase. Cunoște-le la ASTA-I VIAȚA!, de la 17:30, la Neptun TV.

Foto credit: Mihaela NOROC