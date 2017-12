Români reţinuţi, după ce li s-a percheziționat apartamentul din Londra

Poliţia britanică a efectuat, în cadrul anchetei privind atacurile teroriste, percheziţii în apartamentul în care locuiau doi cetăţeni români şi un somalez, afirmă un martor citat de cotidianul The Guardian, în timp ce cotidianul The Telegraph susţine că românii au fost reţinuţi. Ambasada României verifică dacă printre persoanele reţinute în urma atentatelor de la Londra se numără cetăţeni români, a declarat, pentru MEDIAFAX, ambasadorul României, Dan Mihalache, precizând că, deocamdată, Ministerul român al Afacerilor Externe nu poate confirma sau infirma informaţiile. "Am rugat ataşatul de Interne să se intereseze cu privire la acest caz. Până în acest moment, avem doar informaţia că 12 persoane au fost reţinute", a afirmat duminică seară ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache.

Un român şi prietena sa care locuiesc într-un apartament în East Ham s-ar afla între cele şapte persoane arestate de poliţişti britanici înarmaţi în urma unei descinderi în legătură cu atentatul de la Londra, potrivit unei martore citate de The Daily Telegraph.

Conform cotidianului The Guardian, nu se ştie dacă românii sunt consideraţi suspecţi sau dacă au fost reţinuţi. Este foarte probabil ca somalezul să fie suspectul vizat de anchetă. "Agenţi ai Direcţiei antiteroriste a Poliţiei metropolitane au descins duminică în cartierul Barking, în estul Londrei, reţinând 12 persoane în ancheta privind incidentele produse aseară în zonele London Bridge şi Borough Market. Percheziţiile în cartierul Barking continuă", a comunicat Scotland Yard.