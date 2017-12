Români umiliţi de poliţia daneză

O tânără din Deva vrea să sesizeze MAE şi ambasada României la Copenhaga, cu privire la umilirea de către poliţia daneză a unor români care veneau spre ţară cu un autocar şi care ar fi fost încătuşaţi, fotografiaţi şi anchetaţi, fără a li se spune motivul.

Gabriela Lazăr, care a studiat la Şcoala de Business din Aarhus, Danemarca, s-a întors acasă cu un autocar în care se aflau mai mulţi români, ea povestind că au fost umiliţi de poliţia daneză, fiind fotografiaţi şi anchetaţi. Incidentul s-a produs joi, la plecarea din Danemarca. ”La scurt timp după ce autocarul a ieşit din Copenhaga, un echipaj de poliţie a intrat în faţa autocarului. Am mers vreo cinci-zece minute şi apoi am fost opriţi. Ne-au dus într-o hală mizerabilă, unde era frig, apă cu urină pe jos, mult praf, fără toaletă sau scaune. Ne-au cerut să coborâm, iar înaintea mea erau şoferii. Nu am apucat să ies că am simţit o bufnitură în autocar. Îl izbiseră pe şofer”, a povestit Gabriela Lazăr, la întoarcerea la Deva, duminică seară. Ea a susţinut că omul fusese împins pentru că a refuzat să se pozeze cu numele scris pe o foaie de hârtie. ”Nu ne-a spus nimeni de ce trebuie să ne pozeze. Mai mult, toate cele patru ore au fost filmate, fără să ni se ceară acceptul. Nu mi s-a părut normal să fiu umilită şi să pozez ca infractorii, în condiţiile în care nu am greşit cu nimic, ba chiar le-am explicat şi arătat că sunt rezident danez. Când le-am spus că nu vreau să fac poză, m-au încătuşat. Aveam două variante: fie mă arestau, fie făceam poza. Nu pot uita momentul în care mi-au pus cătuşele. Era o senzaţie de nervi şi teamă. Am acceptat să mi se facă poză, deşi nici acum nu ştiu scopul acţiunii lor”, a spus tânăra. Ea a afirmat că a urmat percheziţia corporală, făcută de un ofiţer femeie. Gabriela Lazăr a povestit că între timp, hala în care au fost duşi pasagerii autocarului s-a umplut de poliţişti, că fiecare român avea locuri clare în care trebuia să stea şi de unde nu avea voie să se mişte. ”Până şi femeia translator le spunea poliţiştilor că noi căutăm prin gunoaie. Era acolo şi un domn din România, probabil poliţist, care încerca să îi tempereze. Nu a reuşit”, a declarat Gabriela Lazăr. Ea a afirmat că poliţiştii danezi au scotocit toate bagajele, au fotografiat toţi pasagerii, şoferii, au scos bordul autocarului, au făcut verificări, dar nu au găsit nimic. ”I-am cerut şefului echipei să îşi ceară scuze. Măcar atât meritam. Mi s-a răspuns flegmatic că habar nu am ce caută ei acolo. Înţeleg un control de rutină, însă ei s-au purtat cu noi ca şi cu nişte gunoaie”, a afirmat tânăra.

Gabriela Lazăr bănuieşte că poliţiştii căutau bunuri furate, întrucât nu ar fi prima dată când anchetatorii găsesc astfel de obiecte în coletele trimise către România. Referitor la pozele pe care a trebuit să le facă, poliţiştii danezi le-au spus că reprezintă probe ce vor fi distruse, dacă nu a fost comisă nicio infracţiune. ”Noi considerăm că poliţia daneză a comis o serie de abuzuri şi a încălcat mai multe dintre drepturile omului. Nu pot depune plângere la autorităţile daneze, pentru că legislaţia Danemarcei prevede că, dacă au trecut 48 de ore de la comitere, fapta nu există şi eu am ajuns în Deva la două zile de la întâmplare. O să sesizez în scris Ministerul de Externe şi ambasada României din Copenhaga”, a declarat Gabriela Lazăr. Tânăra a făcut câteva fotografii în hala unde au fost duşi pasagerii autocarului.