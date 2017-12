Români, victime ale iernii în Franţa şi Italia

MOARTEA ALBĂ Un român de 40 de ani, fără adăpost, a fost găsit mort de frig luni dimineaţă pe o stradă din Paris. Acesta a fost a treia victimă făcută de ger în capitala franceză. Ieri, şi un polonez de 45 de ani, tot fără adăpost, a murit de frig. O imigrantă româncă, de 42 de ani, fără adăpost, a fost găsită moartă într-o grotă din apropiere de Roma. Autorităţile au fost alertate de alţi români care se refugiaseră de frig, împreună cu victima, într-o grotă din această zonă. Autorităţile suspectează că românca a murit de hipotermie. Românca este a şasea persoană care a murit în zona Roma în ultimele zile, din cauza valului de frig fără precedent care afectează centrul şi nordul Italiei.

Ucraina se confruntă de aproape o lună cu temperaturi extrem de scăzute, constant sub 20 de grade Celsius, ce au provocat un val de decese, în timp ce serviciile de ambulanţă ale ţării sunt copleşite de numărul de cereri de ajutor. Gerul s-a soldat cu cel puţin 112 decese în ultima lună, 90% dintre ele legate de consumul de alcool. Circa 3.000 de persoane au fost internate după 27 ianuarie, au anunţat autorităţile care au înfiinţat puncte de îngrijire medicală de urgenţă şi au distribuit 3.000 de corturi. Corturile sunt încălzite, iar persoanele fără adăpost primesc în ele mâncare şi băuturi calde. Capital Ucrainei, Kiev, are peste 14.000 de persoane fără adăpost, una dintre categoriile cele mai vulnerabile la ger. Kievul a marcat joi a 25-a zi consecutivă când temperatura a fost sub zero grade Celsius. Maxima normală pentru această perioadă este de minus 2 grade.

TRAFIC ŞI EXPORTURI OPRITE Autorităţile maghiare au decretat, din noaptea de joi spre vineri, interzicerea navigaţiei pe Dunăre din cauza gheţii care acoperă în proporţie de 60-70% suprafaţa fluviului. Navele aflate pe traseu trebuie să se îndrepte spre portul cel mai apropiat. Până acum, traficul fluvial rămânea permis în Ungaria, sub responsabilitatea unică a navelor. În ţări ca Austria, Croaţia, Serbia sau Bulgaria, traficul fluvial pe Dunăre a fost complet închis deja de câteva zile. Serviciul meteo a prognozat o revenire la temperaturi pozitive în Ungaria începând din 15 sau 16 februarie.

Bulgaria a oprit în noaptea de joi spre vineri exporturile de electricitate, din cauza creşterii consumului intern, în urma temperaturilor scăzute. Livrările au fost oprite începând cu ora locală 1.00. Decizia a fost luat în urma unui deficit în medie de 400 de megawaţi pe oră. Mai mult, o problemă la centrala Galabovo a scăzut producerea de energie. Ministerul a precizat că sistemul energetic al Bulgariei, inclusiv hidrocentralele, funcţionează în prezent la capacitate maximă. Exporturile de electricitate vor fi reluate imediat ce vor exista rezerve.

IRANĂ PESTE TOT Cel puţin 83 de persoane şi-au pierdut viaţa în Japonia din cauza ninsorilor abundente, ce continuau ieri. Potrivit meteorologilor, sunt aşteptaţi, în decurs de 24 de ore, 60 de centimetri de zăpadă pe insula Hokkaido, din nordul ţării şi pe insula Honshu. La Sukayu, în prefectura Aomori, stratul de zăpadă este deja de patru metri, iar noi ninsori sunt aşteptate. Din noiembrie, când a început să ningă, 60 de persoane au murit în timp ce încercau să îndepărteze zăpada de pe acoperişuri şi drumuri.

HAZ DE NECAZ Primarul oraşului croat Split, Zeljko Kerum, a dat vina pe preţul prea mare al încălţămintei de iarnă, pentru a explica numărul record de fracturi înregistrate în oraşul său, obişnuit cu ierni blânde mediteraneene, dar afectat de un val de frig neobişnuit în ultimele decenii. În cinci zile, spitalul local şi-a epuizat stocurile de atele pe doi ani, tratând aproximativ 700 de persoane cu fracturi în urma unor căzături pe străzile prost deszăpezite şi acoperite de gheaţă. Cel de al doilea cel mai important oraş din Croaţia, la 400 de kilometri sud de Zagreb, Split nu s-a mai confruntat cu o iarnă atât de grea de decenii. Palmierii de pe celebra sa promenadă situată către Adriatica, Splitska Riva, erau acoperiţi de gheaţă.