România - 80.000 de IT-iști; Silicon Valley - 170.000

"Avem resurse umane de calitate" și "România dă unii dintre cei mai buni IT-iști din lume" sunt afirmații pe care le auzi la tot pasul, în discuții mai mult sau mai puțin oficiale. Comparațiile dintre România și centrul IT-ului mondial - Silicon Valley - indică însă că avem o mare problemă. Probabil de marketing sau management, ori amândouă, dacă tot spunem că stăm bine cu forța de muncă. Cel puțin asta indică cifrele. Președintele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), Andrei Pitiș, a afirmat că România se bazează pe o piață de software și servicii în IT în care lucrează 80.000 de programatori sau ingineri de software și în care afacerile se ridică la circa un miliard de euro. "Numărul acesta este la jumătate din cel consemnat în Silicon Valley, unde estimările sunt de 170.000 de persoane specializate care lucrează în domeniu. Cei 80.000 de specialiști din România produc de un miliard de euro, în timp ce în Silicon Valley valoarea ajunge la 800 de miliarde. O țintă importantă pentru România ar fi să ajungem măcar la afaceri de zece miliarde de euro", a declarat Pitiș. Ca să observați diferența, în momentul de față, România produce 12.500 euro pentru fiecare IT-ist, în timp ce fiecare specialist din Silicon Valley produce 4,7 milioane de euro. Pe scurt, o eficiență de 476 de ori mai bună per IT-ist. Dacă am atinge visele lui Pitiș, producția ar fi de 125.000 euro pentru fiecare specialist și am reduce raportul de eficiență la 47,6. Dar știm cu toții câte șanse au proiectele în România, așa încât nu ne așteptăm la un mare boom în domeniu.

Datele statistice au fost oferite vineri de Pitiș la lansarea celei de-a doua ediții a Romanian Software Index. "Platforma a debutat anul trecut ca un catalog al firmelor de outsourcing. În 2014, pe linia strategică pe care o susținem, s-au adăugat două secțiuni, una dedicată companiilor de servicii și o alta companiilor de Intelectual Property. ANIS își propune ca, alături de membrii ei, să creeze o comunitate semnificativă la nivelul industriei de profil. Este important să ne asociem în vederea obținerii unor avantaje competitive. Proiectul nostru este de a crea un index al tuturor companiilor de software și servicii din România. Estimăm că în acest domeniu activează în România peste 5.000 de companii. Romanian Software Index este partea vizibilă a acestei baze de date și își propune ca, în maximum doi ani, să devină un market place relevant, în care clienți din afara României, și nu numai, să găsească informații importante despre companiile cu care doresc să intre în contact", a declarat Pitiș.