România - Canada, scor 21-16, într-un meci test

Echipa naţională de rugby a României a învins, sâmbătă seara, scor 21-16 (18-6), reprezentativa similară din Canada, într-un meci test care a avut loc pe stadionul "Arcul de Triumf" din Bucureşti.

Stejarii au punctat prin două eseuri, reuşite de Florin Vlaicu, în urma unei pătrunderi individuale, respectiv Ionuţ Dumitru, care a finalizat un balon de urmărire trimis de Florin Surugiu. Vlaicu şi-a mai adăugat în cont trei lovituri de pedeapsă şi transformarea unui eseu. De partea cealaltă, Canada a punctat prin Philip Mack şi prin Gordon McRorie, cu trei penalităţi, şi Coonor Braid, cu o transformare.

România a învins Canada pentru a cincea oară consecutiv, iar următoarea partidă test va avea loc sâmbătă, 26 noiembrie, tot pe "Arcul de Triumf", de la 18:00, împotriva Uruguayului.

"A fost un meci greu, puteam să mai înscriem nişte eseuri în prima repriză, dar nu am fructificat şansele pe care le-am avut. Din nou ne-am făcut viaţa mai grea în repriza secundă, dar am dat dovadă de caracter şi s-a vazut asta, am făcut o apărare bună şi le mulţumesc colegilor că suntem neîvinşi de atâţia ani cu Canada. Ne-am propus trei victorii în această toamnă, două am reuşit să obţinem, ne vom relaxa puţin în această seară şi de mâine, la muncă", a declarat Florin Vlaicu, deţinătorul recordului de selecţii în echipa României, cu 95 de prezenţe.

România: 1. Mihăiţă Lazăr (Castres Olympique), 2. Eugen Căpăţână (Timişoara Saracens), 3. Alexandru Tarus (Beziers), 4. Johan Van Heerden (Ştiinţa Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Tarbes), 6. Viorel Lucaci (CSA Steaua), 7. Stelian Burcea (C)(Timişoara Saracens), 8. Andrei Gorcioaia (Valence d'Agen), 9. Florin Surugiu (Steaua), 10. Florin Vlaicu (Steaua), 11.Ionuţ Dumitru (Steaua) 12. Vlăduţ Popa (Timişoara Saracens), 13. Jack Umaga (Timişoara Saracens), 14. Tangimana Fonovai (Timişoara Saracens),15. Cătălin Fercu (Timişoara Saracens).

Canada: 1. Djustice Sears-Duru (Glasgow Warriors), 2. Raymond Barkwill (Castaway Wanderers), 3. Jake Ilnicki (Manawatu Turbos), 4. Brett Beukeboom (Cornish Pirates), 5. Evan Olmstead (Newcastle Falcons), 6. Kyle Baillie (Westshore RFC), 7. Matthew Heaton (Darlington Mowden Park), 8. Admir Cejanovic (Burnaby Lake RFC), 9. Gordon McRorie (UBC Old Boys Eavens), 10. Connor Braid (James Bay AA), 11. Taylor Paris (Agen), 12. Benjamin Lesage (UBC Thunderbirds), 13. Conor Trainor (RC Vannes), 14. DTH Van der Merwe (Scarlets)(C), 15. Matthew Evans (Cornish Pirates).