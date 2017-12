România - escadrilă de 12 avioane F-16

19:52:46 / 24 Februarie 2016

dotere necesara

Pentru noi este necesar in primul rand: a) 3-4 escadrile de f16 falcon modernizat decent nu mai jos de nivelul 5.2,pe viitor eventual bk 60 noi ( un avion de atac, dogfight sigur,manevrabil cu incarcatura de razboi,testat cu succes in diferite teatre de operatii,piese de schimb-aici putem antrena si industria de profil ,inginerii ,tehnicienii daca suntem in stare?,deci un avion cost/manevrabilitate/siguranta acceptabil care inca mai face fata cu brio noilor generatii de avioane) . b)o escadrila de f 22 RAPTOR/f 35 sau o escadrila de RAFFALE./eurofighter,inclusiv Soim 93,95,99 cate o escadrila lupta /dar mai ales antrenament . c) naval 1 distrugator modernizat decent,1-2 crucisatoere,1-4 corvete rapide plus 1-2 fregate alaturi de cele existente compatibile sa efectueze toate tipurile de actiuni de lupta nava-nava,nava-submarin,nava-aer pentru a detine un oarecare confort atat naval cat si aerian. d) la capitolul terestru stam oarecum mai bine dar este loc intotdeauna de mult mai bine. Aceste necesitati trebuie sustinute de la bugetul de stat si antrenate fabricile competente din tara pentru a demonstra de ce sunt capabile ,opinia mea. Este bine sa tinem cont de relatia SUA-FRANTA si anume: – Franta este de fapt tara care a sustinut UNIREA PRINCIPATELOR=Romania –Sua este in momentul de fata cel mai tare aliat al Romaniei si a sustinut mereu acelasi deziderat ca Franta,. Din intreaga noastra istorie stim ca tari precum: Rusia,Austria,Turcia alaturi de alte tarisoare mai mici de langa noi au dorit Romania impartita ,iar nu cum am primit-o mostenire de la inaintasii nostri Geto-Daci, Burebista si Decebal Atat produsele militare americane cat si franceze sunt de top,insa de la francezi putem solicita mai rezonabil -offset-ul mult dorit pt industria de profil din tara. Cat despre Gripen, J-20 ,Su -Pak -Fa numai de bine si atat. .Scutul de la Deveselu este amplasat f.bine atat tactic cat si strategic. Sper ca din cele enumerate mai sus sau altele relativ de top din vest si autohtone decidentii / bugetul sa procure/sustina asemenea produse pentru linistea romanilor.