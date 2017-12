România - Germania, în Liga Europeană la volei masculin

Naţională de volei masculin a României debutează în Liga Europeană, urmînd să întîlnească Germania, sîmbătă şi duminică, de la ora 20.30. Partidele vor avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, intrarea spectatorilor fiind liberă! În urma calificării obţinute săptămîna trecută, în Portugalia, această competiţie va fi utilizată de conducerea tehnică a naţionalei pentru a pregăti ultimul turneu de calificare la CM 2010, programat în luna august, în Serbia. „Trebuie să folosim meciurile din Liga Europeană ca pe o pregătire pentru calificarea la Mondiale, dar şi pentru a descoperi noi jucători şi a le vedea calităţile în jocuri oficiale. Cam acestea sînt obiectivele, plus îmbunătăţirea unor aspecte ale jocului nostru, la care abia am început să lucrăm. Vom încerca să ajungem în Final Four, dar acesta nu este un obiectiv în sine. Cu atît mai bine dacă vom ajunge acolo, pentru că vom avea două meciuri în plus. Dacă nu ne calificăm, avem mai mult timp pentru pregătire”, a explicat selecţionerul Stelian Moculescu. Totuşi, România va aborda întîlnirile din acest week-end cu lotul deplasat la Varzim, mai puţin Borota, care este accidentat şi va fi înlocuit, probabil, de Tănăsescu.

Echipa Germaniei a sosit la Constanţa vineri după-amiază şi a efectuat în cursul serii un antrenament în Sala Sporturilor. „Cred că dacă vin cu echipa cea mai bună nu îi putem bate aici, au totuşi un nivel ridicat, la care tindem să ajungă şi naţionala noastră. Este altfel să joc împotriva Germaniei decît cu orice alt adversar, însă acesta este deja un capitol închis. Eu antrenez acum România, nemţii au alt antrenor, aşa că nu vor fi emoţii”, a mai spus Moculescu, fost antrenor al naţionalei germane timp de aproape zece ani (1999-2008). Din toamnă, nemţii îl au ca selecţioner pe argentinianul Raul Lozano, fost antrenor la Macerata, Palermo, Sisley Treviso şi Iraklis Salonic, dar şi la naţionalele Spaniei (1994-1996) şi Poloniei (2005-2008). În Grupa B, din care face parte România, primul meci s-a jucat vineri seară: Grecia - Belgia 1-3 (22-25, 33-35, 25-20, 23-25). Cele două formaţii se întîlnesc şi sîmbătă, de la ora 17.00.