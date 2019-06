România - salariile cresc rapid, dar tot mici sunt

18:45:08 / 17 Iunie 2019

Cerem Ministrilor din Romania

Profitul firmelor din Ro este egal sau mai mare de multe ori decat al celor din UE. Nu exista nici un motiv ca patronii din privat sa nu acorde salarii ca in UE. Nu exista. Legile au fost date pana acum doar in favoarea patronilor. Firmele si patronii au bani sa sustina salarii ca in UE. CEREM ministrilor de finante si al muncii sa gasesca si sa dea legi astfel incat romanii - nu taiwanezii,marocanii, chinezii- sa fie platiti ca in UE. Sunteti pusi sa promovati legi pt ROMANI, nu sa fiti tradatorii romanilor. Daca nu puteti AFARA din Parlament, afara din politica. Nu mai reprezentati pe nimeni. Sa va angajeze patronii.