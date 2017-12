România - Serbia, meci de a fi sau a nu fi la CM din 2010

Cu o singură victorie în actualele preliminarii, naţionala România joacă sîmbătă seară, la Constanţa, pe Stadionul “Farul”, de la ora 20.45, un meci decisiv pentru menţinerea în lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2010. Tricolorii vor da piept cu reprezentativa Serbiei, în Grupa a 7-a, iar orice alt rezultat decît victoria le micşorează considerabil şansele de a merge la competiţia din Africa de Sud. “Ne-am pregătit bine şi sper să cîştigăm cele trei puncte. Un egal ne-ar cam scoate din calculele calificării, chiar dacă în această grupă se vor mai întîmpla multe. Toată săptămîna am schimbat formaţia de bază şi mă voi gîndi pînă la prînz, în ziua meciului, cine va intra pe teren. De la mijloc în sus, toţi fotbaliştii sîrbi sînt periculoşi. Pot face diferenţa. Şi sîrbii şi noi avem momente ale jocului care pot decide meciul”, a spus selecţionerul Victor Piţurcă. “Presiunea este mare, la fel ca toate meciurile pe care la jucăm. Sîntem conştienţi de importanţa acestor meciuri şi ştim că avem nevoie de cele şase puncte în jocurile cu Serbia şi Austria pentru a spera la calificare. Avem şanse şi cu patru puncte, dar ca să facem un pas înainte trebuie să facem şase. Am ceva dureri la genunchi, dar voi strînge din dinţi pentru naţionala României”, a declarat vedeta reprezentativei României, Adrian Mutu. “Nu ne gîndim la un egal, pentru că sîrbii ar lua un avantaj important şi vom depinde din nou de rezultate. O să mă retrag de la naţională dacă nu ne calificăm, trebuie să se facă schimbul de generaţii”, a spus şi Cosmin Contra. Tricolorii au efectuat ieri dimineaţă un ultim antrenament, la care au asistat cîteva zeci de suporteri. Ca de obicei, elevii lui Piţurcă au întîrziat cu o jumătate de oră faţă de ora anunţată iniţial, iar Mutu a dat emoţii tuturor, ieşind pe teren cu cinci minute mai tîrziu decît coechipierii săi.

Sîrbii vor trei puncte

De partea cealaltă, sîrbii au avut un program mai lejer, dimineaţa fiind ocupată de o plimbare pe faleza Cazinoului din Constanţa. Oaspeţii au părut relaxaţi, dar selecţionerul Radomir Antic şi-a avertizat elevii că vor avea o sarcină dificilă împotriva tricolorilor. “Meciul este foarte important pentru Serbia, am venit să cîştigăm şi trebuie să o facem. Îmi place să atac atunci cînd am mingea şi să presez adversarul atunci cînd nu o am. Lupta pentru calificare rămîne deschisă, grupa este foarte grea, ne concentrăm şi avem respect pentru toate adversarele. Mutu este cel mai influent jucător român, este starul României şi trebuie să fim foarte atenţi cu el pe teren. Am încercat să ştiu totul despre România, atît ca joc, cît şi ca jucători”, a spus tehnicianul sîrb. Aseară, sîrbii au efectuat antrenamentul oficial pe Stadionul “Farul”, în nocturnă, elevii lui Antic acomodîndu-se cu gazonul. Oaspeţii se bazează pe un sprijin puternic din tribune, 1.200 de suporteri sîrbi urmînd să sosească sîmbătă la Constanţa.

Echipe probabile - România (antrenor Victor Piţurcă): Lobonţ - Contra, Tamaş, Rădoi, Raţ - Cociş, Ov. Petre, Codrea - Nicoliţă, Marica, Mutu; Serbia (antrenor Radomir Antic): Stojkovic - Ivanovic, Vidic, Dragutinovic, Obradovic - Subotic - Krasic, Stankovic, Milijas, Jovanovic - Zigic. Arbitri: Matteo Trefoloni - Alessandro Stagnoli şi Renato Faverani (toţi din Italia).

Tot în Grupa a 7-a este programat sîmbătă, de la ora 21.45, meciul Lituania - Franţa.

Întîlnire Antic-Hagi

Selecţionerul Serbiei, Radomir Antic, a avut parte vineri dimineaţă de o vizită surpriză la hotelul în care este cazată delegaţia plavă. Tehnicianul s-a reîntîlnit cu fostul său elev de la Real Madrid, Gheorghe Hagi, cel mai mare jucător român al tuturor timpurilor. “Este întotdeauna o plăcere să mă revăd cu Antic, am discutat probleme personale şi am depănat amintiri. Nu am abordat sub nicio formă problema meciului, pentru că nu era cazul”, a spus Hagi, în timp ce Antic a fost mai sentimental: “Hagi este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. E ca şi copilul meu”.

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 4 3 0 1 9-3 9

2. Lituania 4 3 0 1 6-3 9

3. Franţa 3 1 1 1 5-6 4

4. Austria 4 1 1 2 5-7 4

5. ROMÂNIA 3 1 1 1 3-5 4

6. I-le Feroe 4 0 1 3 1-5 1