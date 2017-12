România - Serbia, meci important pentru calificarea la CE de handbal masculin

Reprezentativa de handbal masculin a României va disputa joi, de la ora 20.00 (în direct la TVR 2), la Baia Mare, o partidă extrem de importantă în lupta pentru prezența la turneul final al Campionatului European din 2018. Un succes al handbaliștilor tricolori ar constitui un pas aproape decisiv pentru calificarea la un turneu final european după o pauză de... 22 de ani. Iar duminică, 7 mai, tot de la ora 20.00 (în direct la TVR 2), la Kragujevac, este programată întâlnirea retur.

„Realist vorbind, noi plecăm cu şansa a doua în această confruntare, dar la fel am plecat şi în meciul cu Belarus, şi în cel cu Polonia. Ce îmi doresc este ca băieţii să fie sănătoşi în primul rând şi să se dăruiască pe teren. Va fi şi un duel tactic, şi aici suntem bine reprezentaţi, trebuie în schimb să fim puternici fizic şi lucizi pentru a pune în aplicare ceea ce o să ne ceară antrenorul. Meciul cu Serbia are şi o încărcătură istorică, tot timpul am avut meciuri importante şi cu plăcere îmi aduc aminte când Serbia şi România erau vârfuri”, a declarat președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu.

Antrenorul formației noastre, spaniolul Xavier Pascual, a convocat șapte handbaliști din străinătate, iar față de confruntările cu Belarus şi Polonia trebuie remarcate revenirea lui Dan Racoțea, dar și debutul lui Javier Humet sub tricolor, după ce fostul jucător de la HCM Constanța a primit cetățenia română.

Lotul României este următorul - portari: Mihai Popescu (Saint Raphael Var Handball), Ionuț Iancu (CSM București); extreme stânga: Chike Onyejekwe (HC Odorhei), Răzvan Pavel (AHC Potaissa Turda); extreme dreapta: Valentin Ghionea (Orlen Wisla Plock), Andrei Mihalcea (HC Odorhei); pivoți: Dan Savenco (Dinamo București), Andras Szasz (HC Odorhei), Marius Mocanu (Dinamo București); interi stânga: Dan Racoțea (Orlen Wisla Plock), Ionuț Ramba (TBV Lemgo), Georgică Cîntec (AHC Potaissa Turda), Radu Lazăr (AHC Potaissa Turda); interi dreapta: Marius Sadoveac (Tremblay en France), Javier Humet (CSM București), Demis Grigoraș (Grundfos Tatabanya); centri: Alexandru Csepreghi (USC Handball), Cristian Fenici (SCM Politehnica Timișoara).

Înaintea acestui meci, România ocupă primul loc în Grupa 2 de calificare, cu maximum de puncte după două etape, în urma victoriilor obținute în faţa Belarusului (în deplasare, scor 26-23) şi Poloniei (acasă, scor 28-23). Primele două locuri obțin biletele pentru EURO 2018 din Croația. Belarus și Serbia au câte două puncte, iar Polonia, niciunul.

SÂRBII VIN CU TOATE VEDETELE

Selecționerul Jovica Cvetkovic va miza pe un lot de 22 jucători, din care fac parte toate vedetele care evoluează în campionatele de top din Europa. Extrema Darko Djukic (KS Kielce - câștigătoarea Ligii Campionilor 2016), interul stânga Petar Djordjic (SG Flensburg - câștigătoarea Ligii Campionilor 2014), centrul Petar Nenadic (Füchse Berlin - câștigătoarea EHF Cup 2015), interul Zarko Sesum (Frisch Auf Göppingen - câștigătoarea EHF Cup 2016) vor înfrunta România. Iar veteranul Dalibor Cutura, în vârstă de 42 de ani, de la Handbal Club Dobrogea Sud Constanța, face și el parte din lotul pentru dubla cu tricolorii.

Citește și:

„Bătrânii” de la HCDS au demonstrat că nu și-au spus ultimul cuvânt